На луцькому звалищі запрацює установка очистки фільтрату





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Директор КП "Луцькспецкомунтранс" Володимир Марценюк розповів: "Із 1 червня ми запускаємо установку з очистки фільтрату на полігоні. Це потужна установка, яка забезпечує переробку 50 кубічних метрів за добу. Фільтрат буде складатися з двох фракцій».



За його словами, одна фракція – це вода, яку можна використовувати для пожежної водойми та для поливання тіла полігону під час пожежно небезпечного періоду. Інша – близько 30% – це концентрат, який залишатиметься на полігоні.



Нагадаємо, у Луцьку створили ще два центри управління відходами.

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