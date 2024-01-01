На луцькому звалищі запрацює установка очистки фільтрату
Сьогодні, 14:34
Із 1 червня на полігоні твердих побутових відходів у селі Брище під Луцьком запрацює установка по очистці фільтрату.
Про це пише ВолиньUA.
Директор КП "Луцькспецкомунтранс" Володимир Марценюк розповів: "Із 1 червня ми запускаємо установку з очистки фільтрату на полігоні. Це потужна установка, яка забезпечує переробку 50 кубічних метрів за добу. Фільтрат буде складатися з двох фракцій».
За його словами, одна фракція – це вода, яку можна використовувати для пожежної водойми та для поливання тіла полігону під час пожежно небезпечного періоду. Інша – близько 30% – це концентрат, який залишатиметься на полігоні.
Нагадаємо, у Луцьку створили ще два центри управління відходами.
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Про це пише ВолиньUA.
Директор КП "Луцькспецкомунтранс" Володимир Марценюк розповів: "Із 1 червня ми запускаємо установку з очистки фільтрату на полігоні. Це потужна установка, яка забезпечує переробку 50 кубічних метрів за добу. Фільтрат буде складатися з двох фракцій».
За його словами, одна фракція – це вода, яку можна використовувати для пожежної водойми та для поливання тіла полігону під час пожежно небезпечного періоду. Інша – близько 30% – це концентрат, який залишатиметься на полігоні.
Нагадаємо, у Луцьку створили ще два центри управління відходами.
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