Гідрометцентр попередив лучан про небезпечні заморозки

попередження про небезпечні метеорологічні явища.



Про це йдеться у повідомленні на каналі центру в телеграмі.



За даними синоптиків, вночі та вранці 16 травня, в Луцьку та по області очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-2° та 0-3°.



«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - зазначили в гідрометцентрі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр із гідрометеорології сьогодні, 15 травня, опублікувавПро це йдеться у повідомленні на каналі центру в телеграмі.За даними синоптиків, вночі та вранці 16 травня, в Луцьку та по області очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-2° та 0-3°.«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - зазначили в гідрометцентрі.

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