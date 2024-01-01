Гідрометцентр попередив лучан про небезпечні заморозки

Гідрометцентр попередив лучан про небезпечні заморозки
Волинський обласний центр із гідрометеорології сьогодні, 15 травня, опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища.

Про це йдеться у повідомленні на каналі центру в телеграмі.

За даними синоптиків, вночі та вранці 16 травня, в Луцьку та по області очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-2° та 0-3°.

«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - зазначили в гідрометцентрі.

Гідрометцентр попередив лучан про небезпечні заморозки

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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