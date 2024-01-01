Гідрометцентр попередив лучан про небезпечні заморозки
Сьогодні, 13:36
Волинський обласний центр із гідрометеорології сьогодні, 15 травня, опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища.
Про це йдеться у повідомленні на каналі центру в телеграмі.
За даними синоптиків, вночі та вранці 16 травня, в Луцьку та по області очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-2° та 0-3°.
«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - зазначили в гідрометцентрі.
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Про це йдеться у повідомленні на каналі центру в телеграмі.
За даними синоптиків, вночі та вранці 16 травня, в Луцьку та по області очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-2° та 0-3°.
«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - зазначили в гідрометцентрі.
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