І знову заморозки: попередження від волинських синоптиків
Сьогодні, 15:40
Протягом прийдешнього тижня на території Волині збережеться антициклональний тип погоди.
Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний гідрометцентр.
Опадів не очікується.
Температура:
- вночі 1-6° тепла,
- вдень 13-18°.
Вночі та вранці 14-15 травня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний гідрометцентр.
Опадів не очікується.
Температура:
- вночі 1-6° тепла,
- вдень 13-18°.
Вночі та вранці 14-15 травня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Росіяни взяли в полон цивільних із Вовчанської громади
Сьогодні, 16:00
Знову втрата: на війні загинув Герой Олександр Юзва з Луцька
Сьогодні, 15:51
І знову заморозки: попередження від волинських синоптиків
Сьогодні, 15:40
«Луцькводоканал» отримав 60 мільйонів від ЄС
Сьогодні, 15:24
Львівські медики допомогли хлопчику з Волині почати ходити
Сьогодні, 15:05