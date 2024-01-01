І знову заморозки: попередження від волинських синоптиків





Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний гідрометцентр.



Опадів не очікується.



Температура:



- вночі 1-6° тепла,

- вдень 13-18°.



Вночі та вранці 14-15 травня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3°.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом прийдешнього тижня на території Волині збережеться антициклональний тип погоди.Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний гідрометцентр.Опадів не очікується.Температура:- вночі 1-6° тепла,- вдень 13-18°.Вночі та вранці 14-15 травня на поверхні ґрунту о0-3°.

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