І знову заморозки: попередження від волинських синоптиків

І знову заморозки: попередження від волинських синоптиків
Протягом прийдешнього тижня на території Волині збережеться антициклональний тип погоди.

Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний гідрометцентр.

Опадів не очікується.

Температура:

- вночі 1-6° тепла,
- вдень 13-18°.

Вночі та вранці 14-15 травня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3°.

І знову заморозки: попередження від волинських синоптиків

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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