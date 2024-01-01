Автопригоду в селі під Луцьком скоїв п’яний водій, - патрульні
Сьогодні, 16:16
У селі Тарасове поблизу Луцька водій у стані алкогольного сп’яніння вчинив дорожньо-транспортну пригоду. Патрульні склали відповідні адмінматеріали на порушника.
Про це у телеграмі інформує управління патрульної поліції Волині.
Патрульним надійшов виклик про те, що в селі Тарасове сталася ДТП. Заявник повідомив, що водій, який, ймовірно, перебуває в стані сп’яніння та намагається покинути місце автопригоди.
На місце відразу направився екіпаж патрульних. З’ясувалося, що автомобілем керував 32-річний водій, який не впорався з керуванням та здійснив наїзд на перешкоду. Під час спілкування інспектори й справді помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння.
Чоловік пройшов огляд на місці, Драгер показав 0, 80 проміле. Однак він був не згоден з результатом, тому було запропоновано пройти освідування у медичному закладі - висновок лікаря-нарколога — позитивний.
На водія інспектори склали адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.
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Про це у телеграмі інформує управління патрульної поліції Волині.
Патрульним надійшов виклик про те, що в селі Тарасове сталася ДТП. Заявник повідомив, що водій, який, ймовірно, перебуває в стані сп’яніння та намагається покинути місце автопригоди.
На місце відразу направився екіпаж патрульних. З’ясувалося, що автомобілем керував 32-річний водій, який не впорався з керуванням та здійснив наїзд на перешкоду. Під час спілкування інспектори й справді помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння.
Чоловік пройшов огляд на місці, Драгер показав 0, 80 проміле. Однак він був не згоден з результатом, тому було запропоновано пройти освідування у медичному закладі - висновок лікаря-нарколога — позитивний.
На водія інспектори склали адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.
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