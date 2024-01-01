Водійка напідпитку спробувала втекти від патрульних у Луцьку
Сьогодні, 17:42
Патрульні у Луцьку склали протокол на водійку за керування автомобілем у стані спʼяніння.
Про це у телеграмі повідомило управління патрульної поліції Волині.
На вулиці Володимирській у Луцьку патрульні помітили авто Toyota Celica. Водій, побачивши службовий автомобіль, різко змінив напрямок руху та почав набирати швидкість, порушуючи ПДР.
Поліцейські зупинили транспортний засіб. Під час спілкування з керманичкою, інспектори виявили у неї ознаки алкогольного сп’яніння. Щоправда, від проходження огляду на стан сп’яніння жінка відмовилася.
На громадянку патрульні склали відповідні адміністративні матеріали з вчиненими порушеннями.
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Про це у телеграмі повідомило управління патрульної поліції Волині.
На вулиці Володимирській у Луцьку патрульні помітили авто Toyota Celica. Водій, побачивши службовий автомобіль, різко змінив напрямок руху та почав набирати швидкість, порушуючи ПДР.
Поліцейські зупинили транспортний засіб. Під час спілкування з керманичкою, інспектори виявили у неї ознаки алкогольного сп’яніння. Щоправда, від проходження огляду на стан сп’яніння жінка відмовилася.
На громадянку патрульні склали відповідні адміністративні матеріали з вчиненими порушеннями.
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