Водійка напідпитку спробувала втекти від патрульних у Луцьку

Водійка напідпитку спробувала втекти від патрульних у Луцьку
Патрульні у Луцьку склали протокол на водійку за керування автомобілем у стані спʼяніння.

Про це у телеграмі повідомило управління патрульної поліції Волині.

На вулиці Володимирській у Луцьку патрульні помітили авто Toyota Celica. Водій, побачивши службовий автомобіль, різко змінив напрямок руху та почав набирати швидкість, порушуючи ПДР.

Поліцейські зупинили транспортний засіб. Під час спілкування з керманичкою, інспектори виявили у неї ознаки алкогольного сп’яніння. Щоправда, від проходження огляду на стан сп’яніння жінка відмовилася.

На громадянку патрульні склали відповідні адміністративні матеріали з вчиненими порушеннями.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: патрульні, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Фейспалм: злодій застряг у вікні на Рівненщині
Сьогодні, 18:15
Прикордонники на Волині можуть перевіряти VIN-код: що це
Сьогодні, 17:57
Водійка напідпитку спробувала втекти від патрульних у Луцьку
Сьогодні, 17:42
Клірик МП, який агітував за окупацію Херсонщини, став підозрюваним
Сьогодні, 17:31
Волиняни віддали останню шану Герою Ярославу Каламуняку
Сьогодні, 17:11
Схожі новини
Патрульні в Луцьку наздогнали п’яного водія-втікача Патрульні в Луцьку наздогнали п’яного водія-втікача
06 травень, 18:30
Волинські патрульні за вихідні зловили 11 п’яничок за кермом Волинські патрульні за вихідні зловили 11 п’яничок за кермом
06 травень, 15:40
П’яного водія на Волині видало порушення правил дорожнього руху П’яного водія на Волині видало порушення правил дорожнього руху
02 травень, 14:12
Волинські патрульні нагадали про нове у використанні денних ходових вогнів Волинські патрульні нагадали про нове у використанні денних ходових вогнів
01 травень, 10:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Фейспалм: злодій застряг у вікні на Рівненщині
Сьогодні, 18:15
 0
Прикордонники на Волині можуть перевіряти VIN-код: що це
Сьогодні, 17:57
 0
Водійка напідпитку спробувала втекти від патрульних у Луцьку
Сьогодні, 17:42
 0
Клірик МП, який агітував за окупацію Херсонщини, став підозрюваним
Сьогодні, 17:31
 0
Волиняни віддали останню шану Герою Ярославу Каламуняку
Сьогодні, 17:11
 0
Медіа
відео
1/8