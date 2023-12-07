Фейспалм: злодій застряг у вікні на Рівненщині

Фейспалм: злодій застряг у вікні на Рівненщині
Курйозний випадок трапився на Рівненщині: горе-крадій консервації застряг у вікні підвалу.

Про це у фейсбуці повідомило МВС України.

Подія трапилася на Рівненщині. До поліції звернулася 43-річна жителька села Костянець, що вдосвіта виявила у підвалі невідомого чоловіка.

Зловмисник пробрався у приміщення через вікно і звідти виклав усю консервацію господині, а це — 143 банки. Однак вилізти із підвалу тим же шляхом не зміг, бо заблокував собі вихід краденим. Двері ж у підвалі були замкнені й виходили у будинок.

Наразі чоловіка затримали, він перебуває в слідчому ізоляторі.

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Теги: курйоз, Україна
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