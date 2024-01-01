Прикордонники на Волині можуть перевіряти VIN-код: що це

Прикордонники на Волині можуть перевіряти VIN-код: що це
Волинські прикордонники мають технічну можливість перевіряти у військових документах VIN-код при перетині кордону.

Про це пише телеграмканал misto.media.

В соцмережах поширюють інформацію про те, що під час перетину кордону прикордонники перевіряють у чоловіків призовного віку наявність VIN-коду у військових документах. І без нього завертають в Україну.

В обласному ТЦК та СП і Держприкордонслужбі це не спростували, але й прямо не підтвердили. Натомість розповіли, як цей код отримати.

VIN-код — це ідентифікаційний код, який е-реєстр «Оберіг» присвоює військовозобов’язаному.

Якщо людина нещодавно оновлювала свої дані у ТЦК та СП, то VIN-код мали вклеїти до військово-облікових документів. Якщо цього не зробили, слід повторно звернутися до ТЦК та СП. Те ж треба зробити у разі, якщо людина давно оновлювала дані, і після цього відповідний код вклеять до документів.

Згідно зі оновленим законом про мобілізацію, який набуває чинності з 18 травня, оновити дані можна буде в е-кабінеті військовозобов’язаного та ЦНАП. Але вклеюють код усе одно в ТЦК та СП.

«Коли дані про людину вносять до «Оберіг», то система присвоює їй ідентифікаційний номер. Працівники всіх ТЦК та СП друкують та вклеюють цей VIN-код у військово-обліковий документ — військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного», — розповіла пресофіцерка Волинського ОТЦК та СП Уляна Кравчук.

Скільки часу працює «Оберіг», стільки ці коди й існують.

Якщо в людини немає VIN-коду у військово-обліковому документі, то прикордонники бачать, що вона дуже давно не оновлювала даних або не була в ТЦК протягом воєнного стану, додала пресофіцерка.

«Ми перевіряємо документи на право перетину держкордону та по базі даних «Оберіг». Стосовно перевірки по кодах — такої інформації надати не можу. Але наші технічні засоби дозволяють здійснювати таку перевірку», — прокоментувала речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: кордон, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Фейспалм: злодій застряг у вікні на Рівненщині
Сьогодні, 18:15
Прикордонники на Волині можуть перевіряти VIN-код: що це
Сьогодні, 17:57
Водійка напідпитку спробувала втекти від патрульних у Луцьку
Сьогодні, 17:42
Клірик МП, який агітував за окупацію Херсонщини, став підозрюваним
Сьогодні, 17:31
Волиняни віддали останню шану Герою Ярославу Каламуняку
Сьогодні, 17:11
Схожі новини
На Волині прикордонники затримали киянина, який хотів потрапити до Польщі На Волині прикордонники затримали киянина, який хотів потрапити до Польщі
Сьогодні, 13:56
Як прикордонники стережуть водний кордон із Білоруссю на Волині Як прикордонники стережуть водний кордон із Білоруссю на Волині
18 квітень, 12:06
На Волині прикордонники просять пришвидшити відведення приватних земель біля Білорусі На Волині прикордонники просять пришвидшити відведення приватних земель біля Білорусі
16 квітень, 17:57
На Волині вже видали понад тисячу дозволів на перебування у прикордонній смузі На Волині вже видали понад тисячу дозволів на перебування у прикордонній смузі
16 квітень, 15:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Фейспалм: злодій застряг у вікні на Рівненщині
Сьогодні, 18:15
 0
Прикордонники на Волині можуть перевіряти VIN-код: що це
Сьогодні, 17:57
 0
Водійка напідпитку спробувала втекти від патрульних у Луцьку
Сьогодні, 17:42
 0
Клірик МП, який агітував за окупацію Херсонщини, став підозрюваним
Сьогодні, 17:31
 0
Волиняни віддали останню шану Герою Ярославу Каламуняку
Сьогодні, 17:11
 0
Медіа
відео
1/8