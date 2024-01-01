Прикордонники на Волині можуть перевіряти VIN-код: що це





Про це



В соцмережах поширюють інформацію про те, що під час перетину кордону прикордонники перевіряють у чоловіків призовного віку наявність VIN-коду у військових документах. І без нього завертають в Україну.



В обласному ТЦК та СП і Держприкордонслужбі це не спростували, але й прямо не підтвердили. Натомість розповіли, як цей код отримати.



VIN-код — це ідентифікаційний код, який е-реєстр «Оберіг» присвоює військовозобов’язаному.



Якщо людина нещодавно оновлювала свої дані у ТЦК та СП, то VIN-код мали вклеїти до військово-облікових документів. Якщо цього не зробили, слід повторно звернутися до ТЦК та СП. Те ж треба зробити у разі, якщо людина давно оновлювала дані, і після цього відповідний код вклеять до документів.



Згідно зі оновленим законом про мобілізацію, який набуває чинності з 18 травня, оновити дані можна буде в е-кабінеті військовозобов’язаного та ЦНАП. Але вклеюють код усе одно в ТЦК та СП.



«Коли дані про людину вносять до «Оберіг», то система присвоює їй ідентифікаційний номер. Працівники всіх ТЦК та СП друкують та вклеюють цей VIN-код у військово-обліковий документ — військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного», — розповіла пресофіцерка Волинського ОТЦК та СП Уляна Кравчук.



Скільки часу працює «Оберіг», стільки ці коди й існують.



Якщо в людини немає VIN-коду у військово-обліковому документі, то прикордонники бачать, що вона дуже давно не оновлювала даних або не була в ТЦК протягом воєнного стану, додала пресофіцерка.



«Ми перевіряємо документи на право перетину держкордону та по базі даних «Оберіг». Стосовно перевірки по кодах — такої інформації надати не можу. Але наші технічні засоби дозволяють здійснювати таку перевірку», — прокоментувала речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські прикордонники мають технічну можливість перевіряти у військових документах VIN-код при перетині кордону.Про це пише телеграмканал misto.media.В соцмережах поширюють інформацію про те, що під час перетину кордону прикордонники перевіряють у чоловіків призовного віку наявність VIN-коду у військових документах. І без нього завертають в Україну.В обласному ТЦК та СП і Держприкордонслужбі це не спростували, але й прямо не підтвердили. Натомість розповіли, як цей код отримати.VIN-код — це ідентифікаційний код, який е-реєстр «Оберіг» присвоює військовозобов’язаному.Якщо людина нещодавно оновлювала свої дані у ТЦК та СП, то VIN-код мали вклеїти до військово-облікових документів. Якщо цього не зробили, слід повторно звернутися до ТЦК та СП. Те ж треба зробити у разі, якщо людина давно оновлювала дані, і після цього відповідний код вклеять до документів.Згідно зі оновленим законом про мобілізацію, який набуває чинності з 18 травня, оновити дані можна буде в е-кабінеті військовозобов’язаного та ЦНАП. Але вклеюють код усе одно в ТЦК та СП.«Коли дані про людину вносять до «Оберіг», то система присвоює їй ідентифікаційний номер. Працівники всіх ТЦК та СП друкують та вклеюють цей VIN-код у військово-обліковий документ — військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного», — розповіла пресофіцерка Волинського ОТЦК та СПСкільки часу працює «Оберіг», стільки ці коди й існують.Якщо в людини немає VIN-коду у військово-обліковому документі, то прикордонники бачать, що вона дуже давно не оновлювала даних або не була в ТЦК протягом воєнного стану, додала пресофіцерка.«Ми перевіряємо документи на право перетину держкордону та по базі даних «Оберіг». Стосовно перевірки по кодах — такої інформації надати не можу. Але наші технічні засоби дозволяють здійснювати таку перевірку», — прокоментувала речниця Волинського прикордонного загону

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