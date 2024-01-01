Клірик МП, який агітував за окупацію Херсонщини, став підозрюваним

Клірик МП, який агітував за окупацію Херсонщини, став підозрюваним
СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ (МП), який агітував за приєднання Херсонщини до рф і розфарбував в’їзну стелу в «триколор».

Про це у телеграмі повідомляє СБУ.

Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборанта Назара Шкіля – іподиякона так званої «Херсонської єпархії рпц» на тимчасово захопленій частині регіону.

Під час окупації обласного центру він одним з перших підтримав загарбників та пішов з ними на співпрацю як клірик місцевої громади УПЦ (МП).

Згодом гауляйтер Сальдо погодив його «кандидатуру» на керівника місцевої окупаційної організації, яка діяла під виглядом «громадського об’єднання молоді».

Перебуваючи на цій «посаді», фігурант зібрав «однодумців» для розфарбування стели на в’їзді в окупований Херсон у кольори російського прапора.

Про це колаборант «прозвітував» у ході прямих трансляцій в ефірах центральних телеканалів країни-агресора.

Крім того клірик агітував вірян підтримати псевдореферендум щодо «приєднання» регіону до складу росії.

Під час звільнення Херсонщини фігурант разом з батьком – настоятелем місцевого храму УПЦ (МП), втік до міста Ставрополь.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили іподиякону-колаборанту про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
▪ ч. 1 ст. 436-2 (заперечення збройної агресії рф проти України);
▪ ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти українців.

Крім того вирішується питання щодо кваліфікації дій його батька, який так само причетний до інформаційно-підривної діяльності на користь рф.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Житомирській та Дніпропетровській областях за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Теги: зрадники, СБУ
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