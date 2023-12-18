Дезертира, який прославляв ухилянтів, спіймали аж на Прикарпатті

Дезертира, який прославляв ухилянтів, спіймали аж на Прикарпатті
Працівники ДБР затримали дезертира, який втік зі служби та вихвалявся про це у відео.

Про це у телеграмі повідомляє ДБР.

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ затримали та повідомили про підозру військовослужбовцю, який вихвалявся, що не повернеться на службу та підбурював до втечі інших військових.

Фігурант проходив службу в одній з військових частин, яка наразі знаходиться на фронті на Півдні України.

Він отримав щорічну відпустку та поїхав додому в Івано-Франківську область. Звідти військовослужбовець почав повідомляти через месенджери, що не збирається повертатися на службу і навіть заспівав на відео одну з пісень про ухилянтів, які поширює ворожа пропаганда. Це відео він надіслав побратимам на фронт.

Працівники ДБР з СБУ розшукали та затримали чоловіка.

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Теги: ДБР, злочин
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