Дезертира, який прославляв ухилянтів, спіймали аж на Прикарпатті
Сьогодні, 17:04
Працівники ДБР затримали дезертира, який втік зі служби та вихвалявся про це у відео.
Про це у телеграмі повідомляє ДБР.
Працівники ДБР у взаємодії з СБУ затримали та повідомили про підозру військовослужбовцю, який вихвалявся, що не повернеться на службу та підбурював до втечі інших військових.
Фігурант проходив службу в одній з військових частин, яка наразі знаходиться на фронті на Півдні України.
Він отримав щорічну відпустку та поїхав додому в Івано-Франківську область. Звідти військовослужбовець почав повідомляти через месенджери, що не збирається повертатися на службу і навіть заспівав на відео одну з пісень про ухилянтів, які поширює ворожа пропаганда. Це відео він надіслав побратимам на фронт.
Працівники ДБР з СБУ розшукали та затримали чоловіка.
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Про це у телеграмі повідомляє ДБР.
Працівники ДБР у взаємодії з СБУ затримали та повідомили про підозру військовослужбовцю, який вихвалявся, що не повернеться на службу та підбурював до втечі інших військових.
Фігурант проходив службу в одній з військових частин, яка наразі знаходиться на фронті на Півдні України.
Він отримав щорічну відпустку та поїхав додому в Івано-Франківську область. Звідти військовослужбовець почав повідомляти через месенджери, що не збирається повертатися на службу і навіть заспівав на відео одну з пісень про ухилянтів, які поширює ворожа пропаганда. Це відео він надіслав побратимам на фронт.
Працівники ДБР з СБУ розшукали та затримали чоловіка.
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