Сім’ї загиблого Героя з Волині Зеленський вручив орден «Золота Зірка»

Сім’ї загиблого Героя з Волині Зеленський вручив орден «Золота Зірка»
Сім’я загиблого Героя з Волині отримала орден «Золота Зірка».

Про це повідомили у Волинській ОВА.

Посмертну нагороду отримали рідні капітана Владислава Лонського з м. Ківерці.

Підрозділ під його командуванням зірвав форсування російськими окупантами річки Сіверський Донець, знищив три танки, два БМП, форсував річку Оскіл і закріпився на лівому березі.

Герой Владислав Лонський загинув 19 вересня 2022 року під час потужного танкового обстрілу позицій.

Вручення нагород відбулося учора, 8 травня, в межах заходів до Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

«Хай ніколи з людської памʼяті не зникають ті, чия сміливість, чия сила зберігають життя на землі. Хай панують співпраця й право, які забезпечують нормальне, мирне співжиття між народами. І хай буде незмінно світлою та вічною пам'ять кожного й кожної, хто боровся заради життя й віддав найдорожче – своє життя, аби зло на землі не панувало», – наголосив Глава держави.
Сім’ї загиблого Героя з Волині Зеленський вручив орден «Золота Зірка»
Сім’ї загиблого Героя з Волині Зеленський вручив орден «Золота Зірка»
Сім’ї загиблого Героя з Волині Зеленський вручив орден «Золота Зірка»

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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