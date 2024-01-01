Сім’ї загиблого Героя з Волині Зеленський вручив орден «Золота Зірка»
Сьогодні, 16:30
Сім’я загиблого Героя з Волині отримала орден «Золота Зірка».
Про це повідомили у Волинській ОВА.
Посмертну нагороду отримали рідні капітана Владислава Лонського з м. Ківерці.
Підрозділ під його командуванням зірвав форсування російськими окупантами річки Сіверський Донець, знищив три танки, два БМП, форсував річку Оскіл і закріпився на лівому березі.
Герой Владислав Лонський загинув 19 вересня 2022 року під час потужного танкового обстрілу позицій.
Вручення нагород відбулося учора, 8 травня, в межах заходів до Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
«Хай ніколи з людської памʼяті не зникають ті, чия сміливість, чия сила зберігають життя на землі. Хай панують співпраця й право, які забезпечують нормальне, мирне співжиття між народами. І хай буде незмінно світлою та вічною пам'ять кожного й кожної, хто боровся заради життя й віддав найдорожче – своє життя, аби зло на землі не панувало», – наголосив Глава держави.
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Про це повідомили у Волинській ОВА.
Посмертну нагороду отримали рідні капітана Владислава Лонського з м. Ківерці.
Підрозділ під його командуванням зірвав форсування російськими окупантами річки Сіверський Донець, знищив три танки, два БМП, форсував річку Оскіл і закріпився на лівому березі.
Герой Владислав Лонський загинув 19 вересня 2022 року під час потужного танкового обстрілу позицій.
Вручення нагород відбулося учора, 8 травня, в межах заходів до Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
«Хай ніколи з людської памʼяті не зникають ті, чия сміливість, чия сила зберігають життя на землі. Хай панують співпраця й право, які забезпечують нормальне, мирне співжиття між народами. І хай буде незмінно світлою та вічною пам'ять кожного й кожної, хто боровся заради життя й віддав найдорожче – своє життя, аби зло на землі не панувало», – наголосив Глава держави.
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