Сім’ї загиблого Героя з Волині Зеленський вручив орден «Золота Зірка»





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Посмертну нагороду отримали рідні капітана Владислава Лонського з м. Ківерці.



Підрозділ під його командуванням зірвав форсування російськими окупантами річки Сіверський Донець, знищив три танки, два БМП, форсував річку Оскіл і закріпився на лівому березі.



Герой Владислав Лонський загинув 19 вересня 2022 року під час потужного танкового обстрілу позицій.



Вручення нагород відбулося учора, 8 травня, в межах заходів до Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.



«Хай ніколи з людської памʼяті не зникають ті, чия сміливість, чия сила зберігають життя на землі. Хай панують співпраця й право, які забезпечують нормальне, мирне співжиття між народами. І хай буде незмінно світлою та вічною пам'ять кожного й кожної, хто боровся заради життя й віддав найдорожче – своє життя, аби зло на землі не панувало», – наголосив Глава держави.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сім’я загиблого Героя з Волині отримала орден «Золота Зірка».Про це повідомили у Волинській ОВА.Посмертну нагороду отримали рідні капітаназ м. Ківерці.Підрозділ під його командуванням зірвав форсування російськими окупантами річки Сіверський Донець, знищив три танки, два БМП, форсував річку Оскіл і закріпився на лівому березі.Герой Владислав Лонський загинув 19 вересня 2022 року під час потужного танкового обстрілу позицій.Вручення нагород відбулося учора, 8 травня, в межах заходів до Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.«Хай ніколи з людської памʼяті не зникають ті, чия сміливість, чия сила зберігають життя на землі. Хай панують співпраця й право, які забезпечують нормальне, мирне співжиття між народами. І хай буде незмінно світлою та вічною пам'ять кожного й кожної, хто боровся заради життя й віддав найдорожче – своє життя, аби зло на землі не панувало», – наголосив Глава держави.

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