Зеленський призначив Залужного послом у Великій Британії
Сьогодні, 16:49
Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного надзвичайним і повноважним послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії
Про це йдеться в указі глави держави, пише Громадське.
За словами Зеленського, робота у дипломатичному напрямку — ініціатива самого Залужного. Його кандидатуру на посаду посла України у Великій Британії президент погодив ще 7 березня.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснював, що Залужного обрали на посаду посла у Великій Британії, бо той має розуміння військового контексту.
Нагадаємо, сьогодні ж, 9 травня, указом президента Валерія Залужного звільнили з військової служби. Його відправили у відставку за станом здоровʼя, зберігши йому право носити військову форму одягу.
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Про це йдеться в указі глави держави, пише Громадське.
За словами Зеленського, робота у дипломатичному напрямку — ініціатива самого Залужного. Його кандидатуру на посаду посла України у Великій Британії президент погодив ще 7 березня.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснював, що Залужного обрали на посаду посла у Великій Британії, бо той має розуміння військового контексту.
Нагадаємо, сьогодні ж, 9 травня, указом президента Валерія Залужного звільнили з військової служби. Його відправили у відставку за станом здоровʼя, зберігши йому право носити військову форму одягу.
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