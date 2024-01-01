Зеленський призначив Залужного послом у Великій Британії

Зеленський призначив Залужного послом у Великій Британії
Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного надзвичайним і повноважним послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії

Про це йдеться в указі глави держави, пише Громадське.

За словами Зеленського, робота у дипломатичному напрямку — ініціатива самого Залужного. Його кандидатуру на посаду посла України у Великій Британії президент погодив ще 7 березня.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснював, що Залужного обрали на посаду посла у Великій Британії, бо той має розуміння військового контексту.

Нагадаємо, сьогодні ж, 9 травня, указом президента Валерія Залужного звільнили з військової служби. Його відправили у відставку за станом здоровʼя, зберігши йому право носити військову форму одягу.

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Теги: Залужний, посол
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