Зеленський призначив Залужного послом у Великій Британії

Володимир Зеленський призначив колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного надзвичайним і повноважним послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії



Про це йдеться в указі глави держави, пише



За словами Зеленського, робота у дипломатичному напрямку — ініціатива самого Залужного. Його кандидатуру на посаду посла України у Великій Британії президент погодив ще 7 березня.



Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснював, що Залужного обрали на посаду посла у Великій Британії, бо той має розуміння військового контексту.



Нагадаємо, сьогодні ж, 9 травня, указом президента Валерія Залужного звільнили з військової служби. Його відправили у відставку за станом здоровʼя, зберігши йому право носити військову форму одягу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українипризначив колишнього головнокомандувача ЗСУнадзвичайним і повноважним послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної ІрландіїПро це йдеться в указі глави держави, пише Громадське За словами Зеленського, робота у дипломатичному напрямку — ініціатива самого Залужного. Його кандидатуру на посаду посла України у Великій Британії президент погодив ще 7 березня.Міністр закордонних справ Українипояснював, що Залужного обрали на посаду посла у Великій Британії, бо той має розуміння військового контексту.Нагадаємо, сьогодні ж, 9 травня, указом президента. Його відправили у відставку за станом здоровʼя, зберігши йому право носити військову форму одягу.

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