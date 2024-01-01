Волиняни віддали останню шану Герою Ярославу Каламуняку
Сьогодні, 17:11
У Нововолинську сьогодні, 9 травня, громада попрощалася із полеглим військовослужбовцем Ярославом Каламуняком.
Про це в телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Сонячний день сьогодні затьмарений сумом втрати Героя. Нововолинська громада попрощалася з військовим Ярославом Каламуняком.
«Скільки добрих слів про нього прозвучало у храмі. Його запам’ятають чуйним і уважним, а головне мужнім. Він загинув на полі бою, захищаючи наше мирне небо і наш спокій. Хай Господь упокоїть душу Ярослава у Царстві Небесному. А сім’ї пошле терпіння та сили, щоб пережити нестерпний біль втрати рідної людини. Вічна пам’ять Герою!» - зазначив мер Нововолинська.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це в телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Сонячний день сьогодні затьмарений сумом втрати Героя. Нововолинська громада попрощалася з військовим Ярославом Каламуняком.
«Скільки добрих слів про нього прозвучало у храмі. Його запам’ятають чуйним і уважним, а головне мужнім. Він загинув на полі бою, захищаючи наше мирне небо і наш спокій. Хай Господь упокоїть душу Ярослава у Царстві Небесному. А сім’ї пошле терпіння та сили, щоб пережити нестерпний біль втрати рідної людини. Вічна пам’ять Герою!» - зазначив мер Нововолинська.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Водійка напідпитку спробувала втекти від патрульних у Луцьку
Сьогодні, 17:42
Волиняни віддали останню шану Герою Ярославу Каламуняку
Сьогодні, 17:11
Дезертира, який прославляв ухилянтів, спіймали аж на Прикарпатті
Сьогодні, 17:04
Зеленський призначив Залужного послом у Великій Британії
Сьогодні, 16:49