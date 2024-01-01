Волиняни віддали останню шану Герою Ярославу Каламуняку

У Нововолинську сьогодні, 9 травня,із полеглим військовослужбовцемПро це в телеграмі повідомив Нововолинський міський головаСонячний день сьогодні затьмарений сумом. Нововолинська громада попрощалася з військовим Ярославом Каламуняком.«Скільки добрих слів про нього прозвучало у храмі. Його запам’ятають чуйним і уважним, а головне мужнім. Він загинув на полі бою, захищаючи наше мирне небо і наш спокій. Хай Господь упокоїть душу Ярослава у Царстві Небесному. А сім’ї пошле терпіння та сили, щоб пережити нестерпний біль втрати рідної людини. Вічна пам’ять Герою!» - зазначив мер Нововолинська.