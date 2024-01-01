Волиняни віддали останню шану Герою Ярославу Каламуняку

Волиняни віддали останню шану Герою Ярославу Каламуняку
У Нововолинську сьогодні, 9 травня, громада попрощалася із полеглим військовослужбовцем Ярославом Каламуняком.

Про це в телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

Сонячний день сьогодні затьмарений сумом втрати Героя. Нововолинська громада попрощалася з військовим Ярославом Каламуняком.

«Скільки добрих слів про нього прозвучало у храмі. Його запам’ятають чуйним і уважним, а головне мужнім. Він загинув на полі бою, захищаючи наше мирне небо і наш спокій. Хай Господь упокоїть душу Ярослава у Царстві Небесному. А сім’ї пошле терпіння та сили, щоб пережити нестерпний біль втрати рідної людини. Вічна пам’ять Герою!» - зазначив мер Нововолинська.


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Теги: загиблі, війна
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