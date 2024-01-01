Кортеж із тілом Героя у Нововолинську зустріли навколішки
Сьогодні, 11:22
У Нововолинську громада навколішки та з квітами зустріла скорботний кортеж, що доправив «на щиті» полеглого військовослужбовця Ярослава Каламуняка.
Про це у телеграмі повідомив міський голова Борис Карпус.
Коридором пошани Нововолинськ зустрічає полеглого Захисника України Ярослава Каламуняка.
О 12:00 сьогодні, 9 травня, розпочнеться панахида та прощання у Кирило-Мефодіївському храмі.
Чин погребіння відбудеться на кладовищі селища Іваничі.
«Вічна пам’ять Герою!» - зазначив міський голова
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Про це у телеграмі повідомив міський голова Борис Карпус.
Коридором пошани Нововолинськ зустрічає полеглого Захисника України Ярослава Каламуняка.
О 12:00 сьогодні, 9 травня, розпочнеться панахида та прощання у Кирило-Мефодіївському храмі.
Чин погребіння відбудеться на кладовищі селища Іваничі.
«Вічна пам’ять Герою!» - зазначив міський голова
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