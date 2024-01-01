Кортеж із тілом Героя у Нововолинську зустріли навколішки

Ярослава Каламуняка.



Про це у телеграмі повідомив міський голова Борис Карпус.



Коридором пошани Нововолинськ зустрічає полеглого Захисника України Ярослава Каламуняка.







О 12:00 сьогодні, 9 травня, розпочнеться панахида та прощання у Кирило-Мефодіївському храмі.



Чин погребіння відбудеться на кладовищі селища Іваничі.



«Вічна пам’ять Герою!» - зазначив міський голова



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську громада навколішки та з квітами зустріла скорботний кортеж, що доправив «на щиті» полеглого військовослужбовця Про це у телеграмі повідомив міський головаКоридором пошани Нововолинськ зустрічає полеглого Захисника України Ярослава Каламуняка.О 12:00 сьогодні, 9 травня, розпочнеться панахида та прощання у Кирило-Мефодіївському храмі.Чин погребіння відбудеться на кладовищі селища Іваничі.«Вічна пам’ять Герою!» - зазначив міський голова

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