Родина полеглого Героя України з Волині отримала нагороду від Зеленського

Президентз нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні вручив ордени «Золота Зірка» рідним загиблих у російсько-українській війні Героїв України.Високу державну нагороду отримала родина уродженця села Сокіл, повідомляє Рожищенська міськрада.Військовослужбовцю 125-ої окремої бригади територіальної оборони ЗСУ Тарасу Чайці на псевдо "Хімік" президент Україниз удостоєнням ордена "Золота Зірка" 29 вересня 2023 року (указ № 644/2023).29-річний лейтенант Тарас Чайка добровольцем став на захист України у перші дні повномасштабного вторгнення. У листопаді 2022 року під час виконання бойового завдання командир окремого розвідувального взводу за кермом автомобіля потрапив під щільний мінометний обстріл і зазнав осколкового поранення. Попри це Тарас Чайка зміг вивести транспорт з екіпажем із району активного вогневого бою та завдяки цьому врятував життя пораненим, однак сам загинув.У Героя залишилася дружина, донька, мама, брат-близнюк.Похований Герой України Тарас Чайка на Личаківському військовому кладовищі у Львові.