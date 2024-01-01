Родина полеглого Героя України з Волині отримала нагороду від Зеленського
Сьогодні, 11:05
Президент Володимир Зеленський з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні вручив ордени «Золота Зірка» рідним загиблих у російсько-українській війні Героїв України.
Високу державну нагороду отримала родина уродженця села Сокіл Тараса Чайки, повідомляє Рожищенська міськрада.
Військовослужбовцю 125-ої окремої бригади територіальної оборони ЗСУ Тарасу Чайці на псевдо "Хімік" президент України посмертно присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" 29 вересня 2023 року (указ № 644/2023).
29-річний лейтенант Тарас Чайка добровольцем став на захист України у перші дні повномасштабного вторгнення. У листопаді 2022 року під час виконання бойового завдання командир окремого розвідувального взводу за кермом автомобіля потрапив під щільний мінометний обстріл і зазнав осколкового поранення. Попри це Тарас Чайка зміг вивести транспорт з екіпажем із району активного вогневого бою та завдяки цьому врятував життя пораненим, однак сам загинув.
У Героя залишилася дружина, донька, мама, брат-близнюк.
Похований Герой України Тарас Чайка на Личаківському військовому кладовищі у Львові.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Високу державну нагороду отримала родина уродженця села Сокіл Тараса Чайки, повідомляє Рожищенська міськрада.
Військовослужбовцю 125-ої окремої бригади територіальної оборони ЗСУ Тарасу Чайці на псевдо "Хімік" президент України посмертно присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" 29 вересня 2023 року (указ № 644/2023).
29-річний лейтенант Тарас Чайка добровольцем став на захист України у перші дні повномасштабного вторгнення. У листопаді 2022 року під час виконання бойового завдання командир окремого розвідувального взводу за кермом автомобіля потрапив під щільний мінометний обстріл і зазнав осколкового поранення. Попри це Тарас Чайка зміг вивести транспорт з екіпажем із району активного вогневого бою та завдяки цьому врятував життя пораненим, однак сам загинув.
У Героя залишилася дружина, донька, мама, брат-близнюк.
Похований Герой України Тарас Чайка на Личаківському військовому кладовищі у Львові.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Деталі резонансної аварії в Луцьку: водій був напідпитку
Сьогодні, 11:42
Кортеж із тілом Героя у Нововолинську зустріли навколішки
Сьогодні, 11:22
Родина полеглого Героя України з Волині отримала нагороду від Зеленського
Сьогодні, 11:05
В Краснодарському краї рф горіла нафтобаза
Сьогодні, 10:50
СБУ затримала зрадницю, яка «зливала» росіянам дані про опорні пункти ЗСУ під час боїв за Київ
Сьогодні, 10:30