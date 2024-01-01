Родина полеглого Героя України з Волині отримала нагороду від Зеленського

Родина полеглого Героя України з Волині отримала нагороду від Зеленського
Президент Володимир Зеленський з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні вручив ордени «Золота Зірка» рідним загиблих у російсько-українській війні Героїв України.

Високу державну нагороду отримала родина уродженця села Сокіл Тараса Чайки, повідомляє Рожищенська міськрада.

Військовослужбовцю 125-ої окремої бригади територіальної оборони ЗСУ Тарасу Чайці на псевдо "Хімік" президент України посмертно присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" 29 вересня 2023 року (указ № 644/2023).

Родина полеглого Героя України з Волині отримала нагороду від Зеленського


29-річний лейтенант Тарас Чайка добровольцем став на захист України у перші дні повномасштабного вторгнення. У листопаді 2022 року під час виконання бойового завдання командир окремого розвідувального взводу за кермом автомобіля потрапив під щільний мінометний обстріл і зазнав осколкового поранення. Попри це Тарас Чайка зміг вивести транспорт з екіпажем із району активного вогневого бою та завдяки цьому врятував життя пораненим, однак сам загинув.

У Героя залишилася дружина, донька, мама, брат-близнюк.

Похований Герой України Тарас Чайка на Личаківському військовому кладовищі у Львові.

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Теги: нагорода, війна
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