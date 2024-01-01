СБУ затримала зрадницю, яка «зливала» росіянам дані про опорні пункти ЗСУ під час боїв за Київ





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Служба безпеки затримала на Київщині зрадницю, яка на початку повномасштабного вторгнення рф намагалась допомогти агресору захопити столицю України.



Протягом березня 2022 року вона дистанційно передавала агресору геолокації підрозділів ЗСУ, які обороняли мегаполіс.



Найбільше ворога цікавили місця базування опорних пунктів, блокпостів та вогневих позицій важкої артилерії українських військ.



Після провалу ворожого наступу на столицю нашої держави фігурантка згорнула розвідувальну активність та «залягла на дно», щоб уникнути правосуддя.



Втім, співробітники СБУ все одно викрили зловмисницю, задокументували її злочинні дії і затримали у власному помешканні.



За даними слідства, зрадницею виявилась місцева жителька, яка перебувала в агентурному апараті російської розвідки.



За вказівкою окупантів вона об’їжджала на власному авто передмістя Києва та фіксувала локації найбільшого зосередження українських захисників.



Особливу увагу звертала на вогневі позиції і протитанкові загородження на ключових автотрасах.



Отримані координати фігурантка надсилала у спеціально створений Телеграм-бот російської спецслужби.



Куратори з рф використовували розвідувальну інформацію від агентки для планування наступальних операцій під час боїв за Київ.



У ході обшуку в помешканні затриманої виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для підривної діяльності на користь рф.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Наразі вона перебуває під вартою. Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення.



Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ затримала зрадницю, яка «зливала» рашистам геолокації опорних пунктів ЗСУ під час боїв за Київ.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Служба безпеки затримала на Київщині зрадницю, яка на початку повномасштабного вторгнення рф намагалась допомогти агресору захопити столицю України.Протягом березня 2022 року вона дистанційно передавала агресору геолокації підрозділів ЗСУ, які обороняли мегаполіс.Найбільше ворога цікавили місця базування опорних пунктів, блокпостів та вогневих позицій важкої артилерії українських військ.Після провалу ворожого наступу на столицю нашої держави фігурантка згорнула розвідувальну активність та «залягла на дно», щоб уникнути правосуддя.Втім, співробітники СБУ все одно викрили зловмисницю, задокументували її злочинні дії і затримали у власному помешканні.За даними слідства, зрадницею виявилась місцева жителька, яка перебувала в агентурному апараті російської розвідки.За вказівкою окупантів вона об’їжджала на власному авто передмістя Києва та фіксувала локації найбільшого зосередження українських захисників.Особливу увагу звертала на вогневі позиції і протитанкові загородження на ключових автотрасах.Отримані координати фігурантка надсилала у спеціально створений Телеграм-бот російської спецслужби.Куратори з рф використовували розвідувальну інформацію від агентки для планування наступальних операцій під час боїв за Київ.У ході обшуку в помешканні затриманої виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для підривної діяльності на користь рф.На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Наразі вона перебуває під вартою. Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення.Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора

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