Деталі резонансної аварії в Луцьку: водій був напідпитку
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Учора, 8 травня, ввечері на шляхопроводі, що на межі проспектів Соборності та Перемоги в Луцьку, сталася дорожньо-транспорта пригода за участю чотирьох автомобілів.
Про це в телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.
На місці патрульні встановили, що водій автомобіля Opel виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення із автомобілем BMW та Nissan Leaf. Водій Nissan Leaf по інерції зіткнувся з припаркованим легковиком марки Škoda Octavia.
Під час спілкування з винуватцем ДТП, патрульні помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Водій стверджував, що вживав алкоголь після вчинення ДТП.
Тож на чоловіка був складений, зокрема, протокол за ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди за її участю алкоголю) КУпАП.
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Про це в телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.
На місці патрульні встановили, що водій автомобіля Opel виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення із автомобілем BMW та Nissan Leaf. Водій Nissan Leaf по інерції зіткнувся з припаркованим легковиком марки Škoda Octavia.
Під час спілкування з винуватцем ДТП, патрульні помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Водій стверджував, що вживав алкоголь після вчинення ДТП.
Тож на чоловіка був складений, зокрема, протокол за ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди за її участю алкоголю) КУпАП.
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