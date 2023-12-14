У Луцьку зіткнулися два автомобілі: є постраждалі





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилася учора, 7 травня, по проспекті Перемоги.



45-річний лучанин, керуючи автомобілем Skoda Kamiq, допустив зіткнення із попутним автомобілем Opel Zafira під керуванням 43-річного місцевого жителя.



Внаслідок зіткнення постраждала 16-річна пасажирка Opel Zafira, її госпіталізували.



Транспортні засоби поліцейські вилучили, обидва учасники ДТП тверезі.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.



Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку зіткнулися Skoda та Opel, є постраждалі.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася учора, 7 травня, по проспекті Перемоги.45-річний лучанин, керуючи автомобілем Skoda Kamiq, допустив зіткнення із попутним автомобілем Opel Zafira під керуванням 43-річного місцевого жителя.Внаслідок зіткнення постраждала 16-річна пасажирка Opel Zafira, її госпіталізували.Транспортні засоби поліцейські вилучили, обидва учасники ДТП тверезі.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Слідство триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію