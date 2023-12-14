У Луцьку зіткнулися два автомобілі: є постраждалі

У Луцьку зіткнулися два автомобілі: є постраждалі
У Луцьку зіткнулися Skoda та Opel, є постраждалі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 7 травня, по проспекті Перемоги.

45-річний лучанин, керуючи автомобілем Skoda Kamiq, допустив зіткнення із попутним автомобілем Opel Zafira під керуванням 43-річного місцевого жителя.

Внаслідок зіткнення постраждала 16-річна пасажирка Opel Zafira, її госпіталізували.
У Луцьку зіткнулися два автомобілі: є постраждалі

Транспортні засоби поліцейські вилучили, обидва учасники ДТП тверезі.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Слідство триває.

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Теги: Луцьк, ДТП, автомобілі
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