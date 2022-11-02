Незвичний дитячий майданчик запрацює біля Порт City: деталі

Незвичний дитячий майданчик запрацює біля Порт City: деталі
11 травня о 12:00 ТРЦ Порт City спільно з ГО «Об’єднання людей з прихованими потребами» в рамках проекту «Тому що не байдуже» запрошує усіх на відкриття незвичайного дитячого майданчика поряд з МакДональдз.

Про це повідомляють організатори.

Дитячий простір буде слугувати не лише місцем для відпочинку та розваг малечі, а й інструментом збору допомоги дітям Небесного Легіону, дітям, які залишилися без батька чи годувальника в наслідок російської агресії.

«Хочеш розважитись на майданчику? Скануй код, донать,та заходь на розваги. Не важлива сума донату,навіть 1 гривня здатна допомогти в покращенні побуту діток, лікуванні чи відпочинку! Майданчик буде не лише інструментом збору допомоги, а й нагадуванням про тих хто, вже заплатив величезну ціну за наш захист», - зазначили організатори заходу.

Незвичний дитячий майданчик запрацює біля Порт City: деталі


Відкриття майданчику приурочене 18-му з’їзду дітей Небесного Легіону! В рамках відкриття на маленьких та великих гостей чекають Хеппі Міли та сертифікати на розваги в подарунок, парад казкових героїв велетнів, шоу мильних бульбашок та розваги з аніматором.

Партнери заходу: Фонд «Меценати для солдата» та Луцька міська рада.

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Теги: захід, Луцьк, реклама
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