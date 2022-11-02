Незвичний дитячий майданчик запрацює біля Порт City: деталі

11 травня о 12:00 ТРЦ Порт City спільно з ГО «Об’єднання людей з прихованими потребами» в рамках проекту «Тому що не байдуже» запрошує усіх на відкриття незвичайного дитячого майданчика поряд з МакДональдз.Про це повідомляють організатори.Дитячий простір буде слугувати не лише місцем для відпочинку та розваг малечі, а й інструментом збору допомоги дітям Небесного Легіону, дітям, які залишилися без батька чи годувальника в наслідок російської агресії.«Хочеш розважитись на майданчику? Скануй код, донать,та заходь на розваги. Не важлива сума донату,навіть 1 гривня здатна допомогти в покращенні побуту діток, лікуванні чи відпочинку! Майданчик буде не лише інструментом збору допомоги, а й нагадуванням про тих хто, вже заплатив величезну ціну за наш захист», - зазначили організатори заходу.Відкриття майданчику приурочене 18-му з’їзду дітей Небесного Легіону! В рамках відкриття на маленьких та великих гостей чекають Хеппі Міли та сертифікати на розваги в подарунок, парад казкових героїв велетнів, шоу мильних бульбашок та розваги з аніматором.: Фонд «Меценати для солдата» та Луцька міська рада.