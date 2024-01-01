У рамках «Території здоров’я» на Волині вакцинували 4 тисяч людей

У рамках «Території здоров’я» на Волині вакцинували 4 тисяч людей
Протягом першого тижня травня у волинських громадах в рамках заходу «Території здоров’я» медики вакцинували чотири тисячі людей.

Про це пише Суспільне з посиланням на заступницю директора обласного центру контролю і профілактики хвороб Ларису Дудковську.

З її слів, 8 травня "Територія здоров'я" працювала у селі Копачівка Луцького району. Мешканці громади могли здати аналізи, виміряти тиск та рівень цукру в крові, а також безоплатно вакцинуватися у спеціально обладнаному автобусі.

"Згідно з національним календарем щеплень, в нас є 10 основних і особливо важливо для дорослого населення — отримати вакцинацію від дифтерії та правцю", — каже Лариса Дудковська.
У рамках «Території здоров’я» на Волині вакцинували 4 тисяч людей

Жителька Копачівки Ірина Аршулік, яка працює у місцевій школі, прийшла на "Територію здоров’я" отримати медичну консультацію.

"Мені провели тести на два види гепатиту і виміряли рівень цукру в крові. Також мене проконсультували, куди звертатися і що робити далі, бо маю трохи підвищений цукор", — сказала місцева жителька Ірина Аршулік.
У рамках «Території здоров’я» на Волині вакцинували 4 тисяч людей

Сімейна лікарка Людмила Сасовська говорить, що підходить велика кількість людей, яка не соромиться, а навпаки — цікавиться власним здоров’ям.

"Працюю лікарем рік, тому приємно бачити, коли люди турбуються про власне здоров’я та цікавляться профілактикою. В нас є швидкі методи визначення хвороб — інфекційних вірусних гепатитів, ВІЛ/СНІДу. Тестування безплатне", — розповідає Людмила Сасовська.
У рамках «Території здоров’я» на Волині вакцинували 4 тисяч людей

Під час заходу інструкторка Луцької райорганізації Червоного Хреста України провела практичний майстерклас з надання першої медичної допомоги.

"Зараз в нас такий час, що кожен повинен знати, як надати першу допомогу до приїзду фахівців, щоб зберегти життя і здоров’я потерпілому", — каже Вікторія Москалюк.
У рамках «Території здоров’я» на Волині вакцинували 4 тисяч людей

За словами заступниці директора обласного центру контролю і профілактики хвороб, захід у Копачівці відвідало понад сто людей. Загалом з початку 2024 року 17 разів "Територія здоров’я" виїздила у громади Волині, додала Лариса Дудковська.


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Теги: лікарі, Волинь
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