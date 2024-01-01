У рамках «Території здоров’я» на Волині вакцинували 4 тисяч людей





Про це пише Ларису Дудковську.



З її слів, 8 травня "Територія здоров'я" працювала у селі Копачівка Луцького району. Мешканці громади могли здати аналізи, виміряти тиск та рівень цукру в крові, а також безоплатно вакцинуватися у спеціально обладнаному автобусі.



"Згідно з національним календарем щеплень, в нас є 10 основних і особливо важливо для дорослого населення — отримати вакцинацію від дифтерії та правцю", — каже Лариса Дудковська.



Жителька Копачівки Ірина Аршулік, яка працює у місцевій школі, прийшла на "Територію здоров’я" отримати медичну консультацію.



"Мені провели тести на два види гепатиту і виміряли рівень цукру в крові. Також мене проконсультували, куди звертатися і що робити далі, бо маю трохи підвищений цукор", — сказала місцева жителька Ірина Аршулік.



Сімейна лікарка Людмила Сасовська говорить, що підходить велика кількість людей, яка не соромиться, а навпаки — цікавиться власним здоров’ям.



"Працюю лікарем рік, тому приємно бачити, коли люди турбуються про власне здоров’я та цікавляться профілактикою. В нас є швидкі методи визначення хвороб — інфекційних вірусних гепатитів, ВІЛ/СНІДу. Тестування безплатне", — розповідає Людмила Сасовська.



Під час заходу інструкторка Луцької райорганізації Червоного Хреста України провела практичний майстерклас з надання першої медичної допомоги.



"Зараз в нас такий час, що кожен повинен знати, як надати першу допомогу до приїзду фахівців, щоб зберегти життя і здоров’я потерпілому", — каже Вікторія Москалюк.



За словами заступниці директора обласного центру контролю і профілактики хвороб, захід у Копачівці відвідало понад сто людей. Загалом з початку 2024 року 17 разів "Територія здоров’я" виїздила у громади Волині, додала Лариса Дудковська.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом першого тижня травня у волинських громадах в рамках заходу «Території здоров’я» медики вакцинували чотири тисячі людей.Про це пише Суспільне з посиланням на заступницю директора обласного центру контролю і профілактики хворобЗ її слів, 8 травня "Територія здоров'я" працювала у селі Копачівка Луцького району. Мешканці громади могли здати аналізи, виміряти тиск та рівень цукру в крові, а також безоплатно вакцинуватися у спеціально обладнаному автобусі."Згідно з національним календарем щеплень, в нас є 10 основних і особливо важливо для дорослого населення —від дифтерії та правцю", — каже Лариса Дудковська.Жителька Копачівки, яка працює у місцевій школі, прийшла на "Територію здоров’я" отримати медичну консультацію."Мені провели тести на два види гепатиту і виміряли рівень цукру в крові. Також мене проконсультували, куди звертатися і що робити далі, бо маю трохи підвищений цукор", — сказала місцева жителька Ірина Аршулік.Сімейна лікаркаговорить, що підходить велика кількість людей, яка не соромиться, а навпаки — цікавиться власним здоров’ям."Працюю лікарем рік, тому приємно бачити, коли люди турбуються про власне здоров’я та цікавляться профілактикою. В нас є швидкі методи визначення хвороб — інфекційних вірусних гепатитів, ВІЛ/СНІДу. Тестування безплатне", — розповідає Людмила Сасовська.Під час заходу інструкторка Луцької райорганізації Червоного Хреста України провела практичний майстерклас з надання першої медичної допомоги."Зараз в нас такий час, що кожен повинен знати, як надати першу допомогу до приїзду фахівців, щоб зберегти життя і здоров’я потерпілому", — кажеЗа словами заступниці директора обласного центру контролю і профілактики хвороб, захід у Копачівці відвідало понад сто людей. Загалом з початку 2024 року 17 разів "Територія здоров’я" виїздила у громади Волині, додала Лариса Дудковська.

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