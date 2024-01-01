Де в Луцьку можна вигулювати собак: перелік локацій

Де в Луцьку можна вигулювати собак: перелік локацій
В обласному центрі Волині вже не перший рік діють правила вигулу домашніх тварин.

Про це повідомляє телеграмканал misto.media.

Якщо власники правила порушують — їх можуть оштрафувати. У 2023 році муніципали оштрафували 4-х осіб і ще склали 10 протоколів.

Штраф за порушення правил вигулу — 170-340 грн, а для посадовців — 340-850 грн.

Де у Луцьку облаштовані спеціальні місця, щоб погуляти з собакою:

- вулиця Боженка (біля річки Жидувки);
- бульвар Дружби народів (біля річки Жидувки);
- вулиця Гордіюк;
- вулиця Кравчука (біля РАЦСу);
- вулиця Шопена (біля Палацу учнівської молоді);
- парк 900-річчя міста Луцька (біля вулиці Космонавтів);
- парк 900-річчя міста Луцька (біля вулиці Ветеранів);
- вулиця Набережна (навпроти вулиці Яровиця);
- вулиця Набережна (навпроти вулиці І.Франка);
- два майданчики у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки (неподалік Ротонди та за іподромом).

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Теги: тварини, Волинь
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Коментарі 1
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А чому вранці центральний парк повен собак? В тому числі й бійцівських порід? І навіть без поводка (власники вірять своїм "чадам"). А якщо зробити зауваження, то ввічливо посилають нах. Перед входом в парк є таблиця, де чітко все написано. Тим паче, що в парку - місцевий заповідник "Пташиний гай". Чому ці любителі звірів в квартирі і в своїх ліжках ігнорують загальні правила соціуму?
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