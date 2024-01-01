Де в Луцьку можна вигулювати собак: перелік локацій

вигулу домашніх тварин.



Про це



Якщо власники правила порушують — їх можуть оштрафувати. У 2023 році муніципали оштрафували 4-х осіб і ще склали 10 протоколів.



Штраф за порушення правил вигулу — 170-340 грн, а для посадовців — 340-850 грн.



Де у Луцьку облаштовані спеціальні місця, щоб погуляти з собакою:



- вулиця Боженка (біля річки Жидувки);

- бульвар Дружби народів (біля річки Жидувки);

- вулиця Гордіюк;

- вулиця Кравчука (біля РАЦСу);

- вулиця Шопена (біля Палацу учнівської молоді);

- парк 900-річчя міста Луцька (біля вулиці Космонавтів);

- парк 900-річчя міста Луцька (біля вулиці Ветеранів);

- вулиця Набережна (навпроти вулиці Яровиця);

- вулиця Набережна (навпроти вулиці І.Франка);

- два майданчики у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки (неподалік Ротонди та за іподромом).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині вже не перший рік діють правилаПро це повідомляє телеграмканал misto.media.Якщо власники правила порушують — їх можуть оштрафувати. У 2023 році муніципали оштрафували 4-х осіб і ще склали 10 протоколів.Штраф за порушення правил вигулу — 170-340 грн, а для посадовців — 340-850 грн.Де у Луцьку облаштовані спеціальні місця, щоб погуляти з собакою:- вулиця Боженка (біля річки Жидувки);- бульвар Дружби народів (біля річки Жидувки);- вулиця Гордіюк;- вулиця Кравчука (біля РАЦСу);- вулиця Шопена (біля Палацу учнівської молоді);- парк 900-річчя міста Луцька (біля вулиці Космонавтів);- парк 900-річчя міста Луцька (біля вулиці Ветеранів);- вулиця Набережна (навпроти вулиці Яровиця);- вулиця Набережна (навпроти вулиці І.Франка);- два майданчики у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки (неподалік Ротонди та за іподромом).

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