Де в Луцьку можна вигулювати собак: перелік локацій
Сьогодні, 13:39
В обласному центрі Волині вже не перший рік діють правила вигулу домашніх тварин.
Про це повідомляє телеграмканал misto.media.
Якщо власники правила порушують — їх можуть оштрафувати. У 2023 році муніципали оштрафували 4-х осіб і ще склали 10 протоколів.
Штраф за порушення правил вигулу — 170-340 грн, а для посадовців — 340-850 грн.
Де у Луцьку облаштовані спеціальні місця, щоб погуляти з собакою:
- вулиця Боженка (біля річки Жидувки);
- бульвар Дружби народів (біля річки Жидувки);
- вулиця Гордіюк;
- вулиця Кравчука (біля РАЦСу);
- вулиця Шопена (біля Палацу учнівської молоді);
- парк 900-річчя міста Луцька (біля вулиці Космонавтів);
- парк 900-річчя міста Луцька (біля вулиці Ветеранів);
- вулиця Набережна (навпроти вулиці Яровиця);
- вулиця Набережна (навпроти вулиці І.Франка);
- два майданчики у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки (неподалік Ротонди та за іподромом).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє телеграмканал misto.media.
Якщо власники правила порушують — їх можуть оштрафувати. У 2023 році муніципали оштрафували 4-х осіб і ще склали 10 протоколів.
Штраф за порушення правил вигулу — 170-340 грн, а для посадовців — 340-850 грн.
Де у Луцьку облаштовані спеціальні місця, щоб погуляти з собакою:
- вулиця Боженка (біля річки Жидувки);
- бульвар Дружби народів (біля річки Жидувки);
- вулиця Гордіюк;
- вулиця Кравчука (біля РАЦСу);
- вулиця Шопена (біля Палацу учнівської молоді);
- парк 900-річчя міста Луцька (біля вулиці Космонавтів);
- парк 900-річчя міста Луцька (біля вулиці Ветеранів);
- вулиця Набережна (навпроти вулиці Яровиця);
- вулиця Набережна (навпроти вулиці І.Франка);
- два майданчики у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки (неподалік Ротонди та за іподромом).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
А чому вранці центральний парк повен собак? В тому числі й бійцівських порід? І навіть без поводка (власники вірять своїм "чадам"). А якщо зробити зауваження, то ввічливо посилають нах. Перед входом в парк є таблиця, де чітко все написано. Тим паче, що в парку - місцевий заповідник "Пташиний гай". Чому ці любителі звірів в квартирі і в своїх ліжках ігнорують загальні правила соціуму?
Останні новини
Де в Луцьку можна вигулювати собак: перелік локацій
Сьогодні, 13:39
Рада збільшила штрафи за військові правопорушення
Сьогодні, 12:40
Незвичний дитячий майданчик запрацює біля Порт City: деталі
Сьогодні, 12:21