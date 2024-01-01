Укренерго: сьогодні можливі аварійні відключення побутових споживачів

Укренерго: сьогодні можливі аварійні відключення побутових споживачів
В енергосистемі України протягом майже всієї доби, за винятком денних годин, наявний значний дефіцит електроенергії.

Про це у телеграмі повідомляє Укренерго.

Причина - масштабні пошкодження українських електростанцій, через які вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атаки. Вдень обсяг дефіциту електроенергії зменшується завдяки активній роботі електростанцій на ВДЕ. В інші години нестача електроенергії є значною.

Для уникнення відключень побутових споживачів Диспетчерський центр «Укренерго» застосовує всі можливі заходи подолання дефіциту: імпорт та аварійну допомогу з країн Європи, обмеження споживання промислових споживачів.

Сьогодні ввечері, з 18:00 до 24:00, будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Але, якщо споживання продовжить зростати, можливе застосування аварійних відключень, яке торкнеться й побутових споживачів.

Обмеження споживання – це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже п’ятої в цьому році прицільної ракетної атаки ворога по електростанціях.

Протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 16 699 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 418 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1 700 МВт в годину.

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Теги: електроенергія, Волинь
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