Рада збільшила штрафи за військові правопорушення

Верховна Рада проголосувала за збільшення штрафів за військові правопорушення.Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.Під час воєнного стану порушення призовниками, військовозобов’язаними і резервістамикаратиметься штрафом у 17 000—25 500 гривень. Такі штрафи загрожують, якщо людина не стоїть на обліку або вчасно не оновлює дані.За порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію (відмову від повістки чи неявку за нею до ТЦК) під час воєнного стану — штраф у 17 000—25 000 гривень, для посадовців — 34 000—59 000.Тепер закон мають підписати спікер Ради та президент.