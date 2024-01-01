Сухопутні війська: ТЦК працюють цілодобово, прийти можна у будь-який зручний час

Територіальні центри комплектування працюють цілодобово сім днів на тиждень, тому звертатися до ТЦК для оновлення даних або взяття на облік можна у будь-який зручний час.Про це у фейсбуці повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.«З'являється багато інформації про черги біля ТЦК. Це добре, що велика кількість людей вирішила оновити дані чи стати на облік», - зауважили у Сухопутних військах і наголосили, що ТЦК працюють 24/7.«Ви можете прийти у будь-який зручний для вас час», - запевнили військові.Також попередньо можна зателефонувати до ТЦК.Нагадаємо, протягом 60 днів після набрання чинностівсі військовозобов’язані мають з’явитися до ТЦК та СП та уточнити свій статус.