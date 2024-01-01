15 років ув'язнення отримало подружжя, яке скоригувало ракети рф на лікарню в Херсоні





Про це



Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримали ще двоє агентів фсб, які діяли у Херсоні.



Зловмисники коригували ракетні удари росії по військовій та медичній інфраструктурі обласного центру.



Задокументовано, що на початку 2023 року саме за їх наведенням окупанти обстріляли місцеву лікарню.



У січні того ж року співробітники СБУ затримали обох коригувальників ворожого вогню.



За матеріалами Служби безпеки суд призначив обом зловмисникам 15 років тюрми.



Як встановило розслідування, засудженими є чоловік та дружина із Херсона, які проживали у цивільному шлюбі.



На початку січня 2023 року вони потрапили у поле зору агресора, коли відгукнулися на «пропозицію» фсб в одному з російських телеграм-каналів.



Після дистанційного вербування російська спецслужба визначила завдання для своїх агентів: збирати інформацію про розташування підрозділів Сил оборони.



Також агресора цікавили можливі місця стаціонарного лікування поранених українських воїнів.



Для передачі розвідданих фігуранти використовували месенджер і за це отримували гроші на власні банківські картки.



На підставі матеріалів розслідування Служби безпеки суд визнав агента-чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зраза, вчинена в умовах воєнного стану), а його дружину за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (пособництво у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримало подружжя агентів фсб, яке скоригувало ракети рф на лікарню в Херсоні.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримали ще двоє агентів фсб, які діяли у Херсоні.Зловмисники коригували ракетні удари росії по військовій та медичній інфраструктурі обласного центру.Задокументовано, що на початку 2023 року саме за їх наведенням окупанти обстріляли місцеву лікарню.У січні того ж року співробітники СБУ затримали обох коригувальників ворожого вогню.За матеріалами Служби безпеки суд призначив обом зловмисникам 15 років тюрми.Як встановило розслідування, засудженими є чоловік та дружина із Херсона, які проживали у цивільному шлюбі.На початку січня 2023 року вони потрапили у поле зору агресора, коли відгукнулися на «пропозицію» фсб в одному з російських телеграм-каналів.Після дистанційного вербування російська спецслужба визначила завдання для своїх агентів: збирати інформацію про розташування підрозділів Сил оборони.Також агресора цікавили можливі місця стаціонарного лікування поранених українських воїнів.Для передачі розвідданих фігуранти використовували месенджер і за це отримували гроші на власні банківські картки.На підставі матеріалів розслідування Служби безпеки суд визнав агента-чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зраза, вчинена в умовах воєнного стану), а його дружину за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (пособництво у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану).

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