15 років ув'язнення отримало подружжя, яке скоригувало ракети рф на лікарню в Херсоні
Сьогодні, 13:00
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримало подружжя агентів фсб, яке скоригувало ракети рф на лікарню в Херсоні.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримали ще двоє агентів фсб, які діяли у Херсоні.
Зловмисники коригували ракетні удари росії по військовій та медичній інфраструктурі обласного центру.
Задокументовано, що на початку 2023 року саме за їх наведенням окупанти обстріляли місцеву лікарню.
У січні того ж року співробітники СБУ затримали обох коригувальників ворожого вогню.
За матеріалами Служби безпеки суд призначив обом зловмисникам 15 років тюрми.
Як встановило розслідування, засудженими є чоловік та дружина із Херсона, які проживали у цивільному шлюбі.
На початку січня 2023 року вони потрапили у поле зору агресора, коли відгукнулися на «пропозицію» фсб в одному з російських телеграм-каналів.
Після дистанційного вербування російська спецслужба визначила завдання для своїх агентів: збирати інформацію про розташування підрозділів Сил оборони.
Також агресора цікавили можливі місця стаціонарного лікування поранених українських воїнів.
Для передачі розвідданих фігуранти використовували месенджер і за це отримували гроші на власні банківські картки.
На підставі матеріалів розслідування Служби безпеки суд визнав агента-чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зраза, вчинена в умовах воєнного стану), а його дружину за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (пособництво у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану).
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Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримали ще двоє агентів фсб, які діяли у Херсоні.
Зловмисники коригували ракетні удари росії по військовій та медичній інфраструктурі обласного центру.
Задокументовано, що на початку 2023 року саме за їх наведенням окупанти обстріляли місцеву лікарню.
У січні того ж року співробітники СБУ затримали обох коригувальників ворожого вогню.
За матеріалами Служби безпеки суд призначив обом зловмисникам 15 років тюрми.
Як встановило розслідування, засудженими є чоловік та дружина із Херсона, які проживали у цивільному шлюбі.
На початку січня 2023 року вони потрапили у поле зору агресора, коли відгукнулися на «пропозицію» фсб в одному з російських телеграм-каналів.
Після дистанційного вербування російська спецслужба визначила завдання для своїх агентів: збирати інформацію про розташування підрозділів Сил оборони.
Також агресора цікавили можливі місця стаціонарного лікування поранених українських воїнів.
Для передачі розвідданих фігуранти використовували месенджер і за це отримували гроші на власні банківські картки.
На підставі матеріалів розслідування Служби безпеки суд визнав агента-чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зраза, вчинена в умовах воєнного стану), а його дружину за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (пособництво у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану).
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