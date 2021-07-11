Луцький «Любарт» U-17 – чемпіон Юнацької Екстраліги з футзалу

ДЮФК «Любарт» вперше в своїй історії став переможцем Юнацької Екстраліги з футзалу U-17. В рамках чемпіонату України відбулося 18 турів, в яких лучани набрали 48 очок.Про це повідомляє пресслужба команди.За три тури до завершення «князі» вели боротьбу за золото з хмельницьким «Соколом», який відставав від нас на три залікові пункти. Проте ще за одну гру до фінішу вихованцігарантували собі золоті нагороди. Тож заключний матч проти «Сокола» став простою формальністю для «Любарта» (хоча волиняни все одно перемогли з рахунком 3:2).Друге місце в ЮЕЛ посіла Академія футзалу з Ужгорода, яких готує головний тренер молодіжної збірної України(39 очок). Третє місце за «Соколом» - 36 очок. Стільки ж набрав і «Ураган», проте «соколята» розмістилися вище за рахунок додаткових показників.Також було визначено ряд індивідуальних нагород для виконавців «Любарта».Кращим гравцем нашої команди було визнаноПриз глядацьких симпатій отримавКращий бомбардир ЮЕЛ -Кращий гравець ЮЕЛ -Нагадаємо, щота гравці однойменного клубу дебютували за збірну України U-19 у товариському матчі проти однолітків з Угорщини, який відбувся 20 квітня.