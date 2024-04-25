За останні три місяці російських дронів на фронті стало щонайменше вдвічі більше, – ЗМІ





Про це пише



За інформацією джерел УП у Генеральному штабі Збройних сил України, упродовж останніх трьох місяців російських дронів на найгарячіших ділянках фронту стало щонайменше вдвічі більше.



Водночас на фронті регулярно з'являються модернізовані ворожі дрони. Оновлені БПЛА важко ідентифікувати і "заглушити" засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ), бо вони запрограмовані на конкретні частотні діапазони.



Пряма мова джерела УП із Генштабу ЗСУ: "Грубо кажучи, ми зробили системи РЕБ на діапазон 900 МГц. Цього було достатньо. Зараз "орки" роблять дрони з діапазоном 700–1000 МГц. Відповідно засоби радіоелектронної боротьби, які ми зробили раніше, вже неефективні".



У відповідь на такі дії росіян, за словами співрозмовників УП у Кабінеті міністрів, зараз триває робота над створенням єдиної системи, яка зможе збирати інформацію про зміну частот ворожих безпілотників, щоб виробники оперативно підлаштовували під це засоби радіоелектронної боротьби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Упродовж останніх трьох місяців кількість російських дронів на найгарячіших напрямках фронту в Україні збільшилась щонайменше вдвічі.Про це пише Українська правда За інформацією джерел УП у Генеральному штабі Збройних сил України, упродовж останніх трьох місяців російських дронів на найгарячіших ділянках фронту стало щонайменше вдвічі більше.Водночас на фронті регулярно з'являються модернізовані ворожі дрони. Оновлені БПЛА важко ідентифікувати і "заглушити" засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ), бо вони запрограмовані на конкретні частотні діапазони.Пряма мова джерела УП із Генштабу ЗСУ: "Грубо кажучи, ми зробили системи РЕБ на діапазон 900 МГц. Цього було достатньо. Зараз "орки" роблять дрони з діапазоном 700–1000 МГц. Відповідно засоби радіоелектронної боротьби, які ми зробили раніше, вже неефективні".У відповідь на такі дії росіян, за словами співрозмовників УП у Кабінеті міністрів, зараз триває робота над створенням єдиної системи, яка зможе збирати інформацію про зміну частот ворожих безпілотників, щоб виробники оперативно підлаштовували під це засоби радіоелектронної боротьби.

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