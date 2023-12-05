У «дзеркальну дату» на Волині зареєстрували 26 шлюбів

У «дзеркальну дату» на Волині зареєстрували 26 шлюбів
На Волині у так звану дзеркальну дату – 24.04.24 – одружилися 26 пар наречених.

Про це у фейсбуці повідомляє відділ ДРАЦС у Волинській області.

Зокрема п’ятнадцять шлюбів уклали в обласному центрі Волині.

У «дзеркальну дату» на Волині зареєстрували 26 шлюбів


Окрім цього, скористалися магією чисел та ступили на весільний рушник молодята у містах Володимирі та Ковелі, ще по одній парі побралося в селищах Локачі та Любешів.

«Щиро вітаємо молоді подружжя! Нехай Ваша життєва стежина буде спокійна та мирна під вільним небом України!» - йдеться у повідомленні

У «дзеркальну дату» на Волині зареєстрували 26 шлюбів

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Теги: весілля, Волинь
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