У «дзеркальну дату» на Волині зареєстрували 26 шлюбів
Сьогодні, 14:07
На Волині у так звану дзеркальну дату – 24.04.24 – одружилися 26 пар наречених.
Про це у фейсбуці повідомляє відділ ДРАЦС у Волинській області.
Зокрема п’ятнадцять шлюбів уклали в обласному центрі Волині.
Окрім цього, скористалися магією чисел та ступили на весільний рушник молодята у містах Володимирі та Ковелі, ще по одній парі побралося в селищах Локачі та Любешів.
«Щиро вітаємо молоді подружжя! Нехай Ваша життєва стежина буде спокійна та мирна під вільним небом України!» - йдеться у повідомленні
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Про це у фейсбуці повідомляє відділ ДРАЦС у Волинській області.
Зокрема п’ятнадцять шлюбів уклали в обласному центрі Волині.
Окрім цього, скористалися магією чисел та ступили на весільний рушник молодята у містах Володимирі та Ковелі, ще по одній парі побралося в селищах Локачі та Любешів.
«Щиро вітаємо молоді подружжя! Нехай Ваша життєва стежина буде спокійна та мирна під вільним небом України!» - йдеться у повідомленні
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