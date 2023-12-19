Що відомо про нових власників заводу на Волині

виставив на приватизацію Фонд держмайна України, продали з другої спроби.



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Аукціон в електронній торговій системі "Prozorro.Продажі" відбувся 24 квітня. Це були другі онлайн торги, на які завод виставлявся повторно і на 50% була зменшена ціна від стартової — стартова вартість державного підприємства була понад 51 мільйон гривень.



В першому аукціоні 16 квітня 2024 року, як зазначає сайт "Prozorro.Продажі", не було жодного учасника.



У других онлайн торгах взяв участь лише один учасник — це товариство з обмеженою відповідальністю "Механічно-ливарний завод", яке запропонувало за державний завод 30 мільйонів 654 тисячі гривень. Як йдеться у протоколі електронних торгів, кошти за об'єкт учасник торгів має сплатити впродовж 20 робочих днів.



Протягом 25 робочих днів регіональне відділення Фонду держмайна України має укласти з ТзОВ "Механічно-ливарний завод" договір купівлі-продажу об'єкта приватизації.



За даними Youcontrol, товариство з обмеженою відповідальністю "Механічно-ливарний завод" зареєстровано у грудні 2007 року у місті Нововолинську Волинської області, спеціалізується на механічному обробленні металевих виробів.



Що відомо про приватизацію Нововолинського ремонтно-механічного заводу



Державне підприємство "Нововолинський ремонтно-механічний завод" Фонд Держмайна України виставив на приватизацію 26 березня 2024 року, повідомив голова Фонду держмайна Віталій Коваль.



Завод включає 32 будівлі та споруди у місті Нововолинськ та селищі Шацьк, площа яких майже 9,3 тисячі квадратних метрів. Також до майнового комплексу входять земельні ділянки площею майже 3,9 гектара. Завод повністю відключений від електроенергії.



За умовами аукціону, зазначав Віталій Коваль, новий власник зобов’язаний протягом шести місяців погасити кредиторську заборгованість Нововолинського ремонтно-механічного заводу, яка на грудень 2023 року становила 7 086 008 гривень, 148,5 тисяч з якої — це борги із заробітної плати. Ще одна з умов приватизації — не допустити звільнення працівників приватизованого підприємства.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Державне підприємство "Нововолинський ремонтно-механічний завод", яке, продали з другої спроби.Про це пише Суспільне Аукціон в електронній торговій системі "Prozorro.Продажі" відбувся 24 квітня. Це були другі онлайн торги, на які завод виставлявся повторно і на 50% була зменшена ціна від стартової — стартова вартість державного підприємства була понад 51 мільйон гривень.В першому аукціоні 16 квітня 2024 року, як зазначає сайт "Prozorro.Продажі", не було жодного учасника.У других онлайн торгах взяв участь лише один учасник — це товариство з обмеженою відповідальністю "Механічно-ливарний завод", яке запропонувало за державний завод 30 мільйонів 654 тисячі гривень. Як йдеться у протоколі електронних торгів, кошти за об'єкт учасник торгів має сплатити впродовж 20 робочих днів.Протягом 25 робочих днів регіональне відділення Фонду держмайна України має укласти з ТзОВ "Механічно-ливарний завод" договір купівлі-продажу об'єкта приватизації.За даними Youcontrol, товариство з обмеженою відповідальністю "Механічно-ливарний завод" зареєстровано у грудні 2007 року у місті Нововолинську Волинської області, спеціалізується на механічному обробленні металевих виробів.Державне підприємство "Нововолинський ремонтно-механічний завод" Фонд Держмайна України виставив на приватизацію 26 березня 2024 року, повідомив голова Фонду держмайнаЗавод включає 32 будівлі та споруди у місті Нововолинськ та селищі Шацьк, площа яких майже 9,3 тисячі квадратних метрів. Також до майнового комплексу входять земельні ділянки площею майже 3,9 гектара. Завод повністю відключений від електроенергії.За умовами аукціону, зазначав Віталій Коваль, новий власник зобов’язаний протягом шести місяців погасити кредиторську заборгованість Нововолинського ремонтно-механічного заводу, яка на грудень 2023 року становила 7 086 008 гривень, 148,5 тисяч з якої — це борги із заробітної плати. Ще одна з умов приватизації — не допустити звільнення працівників приватизованого підприємства.

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