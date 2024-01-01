У Луцьку до 15 років ув’язнення засудили зрадницю з Луганщини, яка перейшла на бік окупантів

У Луцьку до 15 років ув’язнення засудили зрадницю з Луганщини, яка перейшла на бік окупантів
За матеріалами СБУ у Луцьку до 15 років ув’язнення засудили державну зрадницю з Луганщини.

Про це повідомили у пресслужбі Управління СБ України у Волинській області.

Триває системна робота Служби безпеки з викриття та документування злочинів державних зрадників, щоб жоден з них не уникнув справедливого покарання.

Слідчі СБУ Волині зібрали доказову базу щодо державної зрадниці, яка без вагань перейшла на бік ворога та радісно зустрічала війська окупантів у 2022 році.

За даними слідства, уродженка м. Сватове Луганської області після окупації її рідного краю російськими загарбниками, в надії на винагороду, добровільно погодилась очолити “управління соціального захисту” в незаконно створеній ворогами адміністрації.

Зрадниця була однією з перших, хто активно організував роботу окупаційної влади на Луганщині. Також корінна луганка публічно висловлювала своє захоплення новою посадою та раділа загарбанню її рідного міста.

До повномасштабного вторгнення рф зловмисниця обіймала посаду начальника відділу соціального захисту населення Нижньодуванської сільської ради Сватівського району Луганської області.

Слідчі СБУ Волині зібрали достатню кількість доказів для обвинувачення зловмисниці за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Луцький міськрайонний суд визнав жінку винуватою у інкримінованому їй злочині та засудив її до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБ України у Волинській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Теги: Волинь, зрадниця, Луганщина, суд
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