Литва теж готова повернути Україні чоловіків призовного віку





Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, пише



Кащюнас зазначив, що Литва поки що не розглядає конкретних заходів для цього і стежить за тим, які рішення ухвалить Польща.



"Ніхто, звісно, не буде їх збирати і відвозити в Україну – цього не буде. Але (можна обмежити цих осіб) у соціальних виплатах, дозволах на роботу, документах – це варіанти, які я чую і від польської сторони. Тож давайте почекаємо і подивимося, який варіант вони запропонують, можливо, він підійде і для Литви", – зазначив міністр.



За його словами, наразі важко оцінити точну кількість чоловіків-українців призовного віку, які перебувають у Литві.



Раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, однак не уточнив, якою саме може бути ця допомога.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Литві допустили, що можуть допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, але необхідно продумати, як саме це зробити.Про це заявив міністр оборони Литви, пише Європейська правда Кащюнас зазначив, що Литва поки що не розглядає конкретних заходів для цього і стежить за тим, які рішення ухвалить Польща."Ніхто, звісно, не буде їх збирати і відвозити в Україну – цього не буде. Але (можна обмежити цих осіб) у соціальних виплатах, дозволах на роботу, документах – це варіанти, які я чую і від польської сторони. Тож давайте почекаємо і подивимося, який варіант вони запропонують, можливо, він підійде і для Литви", – зазначив міністр.За його словами, наразі важко оцінити точну кількість чоловіків-українців призовного віку, які перебувають у Литві.Раніше міністр оборони Польщізаявив, що йогоповернути чоловіків призовного віку, однак не уточнив, якою саме може бути ця допомога.

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