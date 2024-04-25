Литва теж готова повернути Україні чоловіків призовного віку

Литва теж готова повернути Україні чоловіків призовного віку
У Литві допустили, що можуть допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, але необхідно продумати, як саме це зробити.

Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, пишеЄвропейська правда.

Кащюнас зазначив, що Литва поки що не розглядає конкретних заходів для цього і стежить за тим, які рішення ухвалить Польща.

"Ніхто, звісно, не буде їх збирати і відвозити в Україну – цього не буде. Але (можна обмежити цих осіб) у соціальних виплатах, дозволах на роботу, документах – це варіанти, які я чую і від польської сторони. Тож давайте почекаємо і подивимося, який варіант вони запропонують, можливо, він підійде і для Литви", – зазначив міністр.

За його словами, наразі важко оцінити точну кількість чоловіків-українців призовного віку, які перебувають у Литві.

Раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, однак не уточнив, якою саме може бути ця допомога.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: мобілізація, ЗСУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині закривають початкову школу
Сьогодні, 15:04
Через загибель краянина на фронті у місті на Волині – 2-денна жалоба
Сьогодні, 14:45
Литва теж готова повернути Україні чоловіків призовного віку
Сьогодні, 14:36
ТЦК за кордоном не будуть вручати повістки, – речник Міноборони
Сьогодні, 14:17
У «дзеркальну дату» на Волині зареєстрували 26 шлюбів
Сьогодні, 14:07
Схожі новини
Сухопутні війська: ТЦК працюють цілодобово, прийти можна у будь-який зручний час Сухопутні війська: ТЦК працюють цілодобово, прийти можна у будь-який зручний час
Сьогодні, 12:49
Зеленський підписав закон про мобілізацію Зеленський підписав закон про мобілізацію
16 квітень, 15:50
Закон про мобілізацію направили на підпис Зеленському Закон про мобілізацію направили на підпис Зеленському
16 квітень, 14:10
Рада почала розгляд законопроєкту про мобілізацію в другому читанні Рада почала розгляд законопроєкту про мобілізацію в другому читанні
10 квітень, 17:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині закривають початкову школу
Сьогодні, 15:04
 0
Через загибель краянина на фронті у місті на Волині – 2-денна жалоба
Сьогодні, 14:45
 0
Литва теж готова повернути Україні чоловіків призовного віку
Сьогодні, 14:36
 0
ТЦК за кордоном не будуть вручати повістки, – речник Міноборони
Сьогодні, 14:17
 0
У «дзеркальну дату» на Волині зареєстрували 26 шлюбів
Сьогодні, 14:07
 0
Медіа
відео
1/8