Через загибель краянина на фронті у місті на Волині – 2-денна жалоба

До Устилуга на Волині надійшла вчергове сумна звістка про загибель на фронті краянинаПро це у фейсбуці поінформувала Устилузька міськрада.У результаті смертельного поранення загинув мужній волинянин Ксенофонтов Володимир Івановича, 1969 року народження. Життя головного сержанта Володимира Ксенофонтова обірвалося 23 квітня 2024 року поблизу населеного пункту Очеретине Донецької області.«Висловлюємо сердечні і щирі співчуття донькам та рідним людям воїна. Сил, витримки і Господньої підтримки у час нестерпного болю. Володимир Ксенофонтов назавжди в нашій пам'яті та серцях», - зазначили у міськраді.Про деталі руху та час прибуття скорботного кортежу будуть інформувати додатково.З метою вшанування пам’яті загиблого Героя Володимира Ксенофонтова в Устилузькій міській територіальній громаді з 26 по 27 квітня 2024 року оголошено Дні жалоби.На знак скорботи за померлим просять:• забезпечити приспущення Державного Прапора України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності;• вшанувати пам’ять померлого військовослужбовця хвилиною мовчання;• обмежити проведення розважальних заходів на території громади, заборонити звучання розважальної музики у закладах торгівлі та ресторанного господарства.