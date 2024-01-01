Через загибель краянина на фронті у місті на Волині – 2-денна жалоба

Через загибель краянина на фронті у місті на Волині – 2-денна жалоба
До Устилуга на Волині надійшла вчергове сумна звістка про загибель на фронті краянина Володимира Ксенофонтова.

Про це у фейсбуці поінформувала Устилузька міськрада.

У результаті смертельного поранення загинув мужній волинянин Ксенофонтов Володимир Івановича, 1969 року народження. Життя головного сержанта Володимира Ксенофонтова обірвалося 23 квітня 2024 року поблизу населеного пункту Очеретине Донецької області.

«Висловлюємо сердечні і щирі співчуття донькам та рідним людям воїна. Сил, витримки і Господньої підтримки у час нестерпного болю. Володимир Ксенофонтов назавжди в нашій пам'яті та серцях», - зазначили у міськраді.

Через загибель краянина на фронті у місті на Волині – 2-денна жалоба


Про деталі руху та час прибуття скорботного кортежу будуть інформувати додатково.

З метою вшанування пам’яті загиблого Героя Володимира Ксенофонтова в Устилузькій міській територіальній громаді з 26 по 27 квітня 2024 року оголошено Дні жалоби.

На знак скорботи за померлим просять:

• забезпечити приспущення Державного Прапора України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності;
• вшанувати пам’ять померлого військовослужбовця хвилиною мовчання;
• обмежити проведення розважальних заходів на території громади, заборонити звучання розважальної музики у закладах торгівлі та ресторанного господарства.

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Теги: загиблі, війна
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