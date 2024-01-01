Волинянина посмертно нагородили орденом «Хрест Героя»
Сьогодні, 15:23
У Львові рідним загиблих бійців 24 ОМБр імені короля Данила вручили ордени «Хрест Героя». Серед нагороджених – волинянин, загиблий Герой Віктор Шершень з Дубища.
Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний ТЦК і СП.
В Гарнізонному храмі Святих апостолів Петра і Павла, вчергове молилися і згадували наших новітніх героїв, які віддали своє життя за волю України.
Зазначимо, «Хрест Героя» – це нагорода, яку започаткували в 24-й Королівській бригаді. Її запровадили, щоб вшанувати пам’ять і подвиг усіх загиблих побратимів. Також це нагадування суспільству, що війна триває і наші захисники роблять все, щоб вигнати ворога з української землі.
Нагадаємо, житель Дубища, 25-річний вогнеметник 24-ої механізованої бригади імені Короля Данила Віктор Шершень загинув під час виконання бойового завдання 20 травня 2022 року в районі селища Комишуваха на Луганщині.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі солдат Віктор Шершень нагороджений орденом «За мужність» III ступеня посмертно.
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Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний ТЦК і СП.
В Гарнізонному храмі Святих апостолів Петра і Павла, вчергове молилися і згадували наших новітніх героїв, які віддали своє життя за волю України.
Зазначимо, «Хрест Героя» – це нагорода, яку започаткували в 24-й Королівській бригаді. Її запровадили, щоб вшанувати пам’ять і подвиг усіх загиблих побратимів. Також це нагадування суспільству, що війна триває і наші захисники роблять все, щоб вигнати ворога з української землі.
Нагадаємо, житель Дубища, 25-річний вогнеметник 24-ої механізованої бригади імені Короля Данила Віктор Шершень загинув під час виконання бойового завдання 20 травня 2022 року в районі селища Комишуваха на Луганщині.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі солдат Віктор Шершень нагороджений орденом «За мужність» III ступеня посмертно.
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