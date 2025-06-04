На Волині закривають початкову школу

На Волині закривають початкову школу
Любешівська селищна рада вирішила призупинити діяльність початкової Витульської школи. Місцевих школярів підвозитимуть на навчання у сусідні Бірки.

Про це повідомляє Нове життя.

За перспективною мережею, у наступному навчальному році у Витульській початковій школі має бути всього шість учнів та учениць. Тому з метою оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти, забезпечення підвищення якості освіти, економічної ефективності функціонування закладів освіти, у селищній раді вирішили ухвалити рішення про припинення діяльності Витульської початкової школи.

Натомість учнів початкової ланки, як нині це відбувається із середньою та старшою, із 1 вересня довозитимуть до Бірківського ліцею.

До слова, у рішенні, за яке проголосували депутати сьогодні на сесії, прописано, що, в разі збільшення учнів, можливе відновлення діяльності цього навчального закладу. Тож, можливо, через кілька років на подвір’ї Витульської школи знову залунає дзвоник.


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Теги: школа, Волинь
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