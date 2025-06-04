На Волині закривають початкову школу





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За перспективною мережею, у наступному навчальному році у Витульській початковій школі має бути всього шість учнів та учениць. Тому з метою оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти, забезпечення підвищення якості освіти, економічної ефективності функціонування закладів освіти, у селищній раді вирішили ухвалити рішення про припинення діяльності Витульської початкової школи.



Натомість учнів початкової ланки, як нині це відбувається із середньою та старшою, із 1 вересня довозитимуть до Бірківського ліцею.



До слова, у рішенні, за яке проголосували депутати сьогодні на сесії, прописано, що, в разі збільшення учнів, можливе відновлення діяльності цього навчального закладу. Тож, можливо, через кілька років на подвір’ї Витульської школи знову залунає дзвоник.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Любешівська селищна рада вирішила призупинити діяльність початкової Витульської школи. Місцевих школярів підвозитимуть на навчання у сусідні Бірки.Про це повідомляє Нове життя За перспективною мережею, у наступному навчальному році у Витульській початковій школі має бути всього шість учнів та учениць. Тому з метою оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти, забезпечення підвищення якості освіти, економічної ефективності функціонування закладів освіти, у селищній раді вирішили ухвалити рішення про припинення діяльності Витульської початкової школи.Натомість учнів початкової ланки, як нині це відбувається із середньою та старшою, із 1 вересня довозитимуть до Бірківського ліцею.До слова, у рішенні, за яке проголосували депутати сьогодні на сесії, прописано, що, в разі збільшення учнів, можливе відновлення діяльності цього навчального закладу. Тож, можливо, через кілька років на подвір’ї Витульської школи знову залунає дзвоник.

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