У Луцьку завтра прощатимуться з Героєм Олександром Ющенком

Мешканці Луцької громади на Волині завтра, 26 квітня, проведуть в останню путьПро це повідомило управління інформаційної роботи міської ради.У п’ятницю, 26 квітня, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Ющенка Олександра Михайловича (29.06.1986 року народження), який був призваний на військову службу до складу військової частини Національної гвардії України на посаду головного сержанта.Воїн загинув 23 квітня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Долинське Дніпропетровської області.Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили в управлінні інформаційної роботи міської ради.