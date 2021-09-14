Тури автобусом в Болгарію на море - вигідні пропозиції з ANEX Tour

онлайн-турагенції АНЕКС Тур.



Літній відпочинок на морі в Болгарії

На мілководді Болгарії морська вода прогрівається до прийнятної температури +21-23°С з середини травня, пляжний сезон триває до жовтня. Середземноморський клімат, влітку температура повітря в середньому +25-27°С, дощі - рідкість. Раніше за всіх починають купатися в морі гості готелів на узбережжі на південь від Бургаса: Чорноморець, Дюни, Созополь, Приморсько, Царево.



Автобусні тури до Болгарії: відпочинок з дітьми

Тривалість проїзду автобусом від українських обласних центрів до болгарських курортів займає в середньому 13-17 годин; саме тому в автобусні тури в Болгарію варто вирушати з дітьми шкільного віку. Нудно не буде: автобуси з Wi-Fi та розетками та великими вікнами, для комфорту туристів кожні 2-3 години - санітарна зупинка.



Топові курорти Болгарії для відпочинку з дітьми:

• Албена – відомий бальнеологічний курорт, влітку працює лунапарк та аквапарк Aquamania;

• Варна – велике курортне місто, в Приморському парку є зоопарк, акваріум, морський музей, дельфінарій, парк розваг;

• Равда - спокійний курорт, на пляжах багато водних розваг, працює аквапарк Aqua Paradise;

• Поморіє – мікс спокійного відпочинку та повноцінної туристичної інфраструктури, популярний аквапарк Sunset;

• Приморсько – чудові пляжі, аквапарк Aqua Planet c закритим спортивним комплексом.



Завжди в топі путівки на автобусні тури до Болгарії з відпочинком в готелях Сонячного Берега та Золотих Пісків. При виборі готелю для відпочинку з дітьми в онлайн-каталозі АНЕКС Тур варто звернути увагу на шлях до пляжу (відстань, рельєф, інфраструктура), відгуки туристів, фотографії готелів. Популярні у недорогих автобусних турах в Болгарію готелі "все включено": батькам не потрібно оплачувати пляжі, басейни, турбуватися про харчування.



Автобусні тури до Болгарії: відпочинок для дорослих

Стовідсоткове перезавантаження під шум морських хвиль та шурхіт сосен. Топ-менеджерам та особам з ознаками емоційного вигоряння варто звернути увагу на готелі для дорослих Болгарії: на території та басейнах немає дітей, працюють спа-центри з чудовими оздоровчими програмами.



Найкращі курорти для дорослого перезавантаження: Балчик, Св. Костянтин та Олена, Несебр. Шанувальники довгих прогулянок біля моря обирають готелі курортів Дюни та Поморіє. Не уявляєте відпустку на морі без пляжних та нічних клубів? Зверніть увагу на готелі південної частини курорту Сонячний Берег.



Відпустка на морському курорті підвищує імунітет, відновлює сон та сили. Дешеві путівки на море в Болгарію автобусом – шанс повноцінно відпочити цього літа на безпечних пляжах Чорного моря.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Несебр чи Золоті піски? Дюні чи Поморіє? Балчик чи Варна? Цього сезону найвигіднішим варіантом відпочинку на морі для українців стали автобусні тури в Болгарію . Як купити онлайн вигідні путівки з відпочинком на узбережжі Чорного моря, розповідають експертиНа мілководді Болгарії морська вода прогрівається до прийнятної температури +21-23°С з середини травня, пляжний сезон триває до жовтня. Середземноморський клімат, влітку температура повітря в середньому +25-27°С, дощі - рідкість. Раніше за всіх починають купатися в морі гості готелів на узбережжі на південь від Бургаса: Чорноморець, Дюни, Созополь, Приморсько, Царево.Тривалість проїзду автобусом від українських обласних центрів до болгарських курортів займає в середньому 13-17 годин; саме тому в автобусні тури в Болгарію варто вирушати з дітьми шкільного віку. Нудно не буде: автобуси з Wi-Fi та розетками та великими вікнами, для комфорту туристів кожні 2-3 години - санітарна зупинка.• Албена – відомий бальнеологічний курорт, влітку працює лунапарк та аквапарк Aquamania;• Варна – велике курортне місто, в Приморському парку є зоопарк, акваріум, морський музей, дельфінарій, парк розваг;• Равда - спокійний курорт, на пляжах багато водних розваг, працює аквапарк Aqua Paradise;• Поморіє – мікс спокійного відпочинку та повноцінної туристичної інфраструктури, популярний аквапарк Sunset;• Приморсько – чудові пляжі, аквапарк Aqua Planet c закритим спортивним комплексом.Завжди в топі путівки на автобусні тури до Болгарії з відпочинком в готелях Сонячного Берега та Золотих Пісків. При виборі готелю для відпочинку з дітьми в онлайн-каталозі АНЕКС Тур варто звернути увагу на шлях до пляжу (відстань, рельєф, інфраструктура), відгуки туристів, фотографії готелів. Популярні у недорогих автобусних турах в Болгарію готелі "все включено": батькам не потрібно оплачувати пляжі, басейни, турбуватися про харчування.Стовідсоткове перезавантаження під шум морських хвиль та шурхіт сосен. Топ-менеджерам та особам з ознаками емоційного вигоряння варто звернути увагу на готелі для дорослих Болгарії: на території та басейнах немає дітей, працюють спа-центри з чудовими оздоровчими програмами.Найкращі курорти для дорослого перезавантаження: Балчик, Св. Костянтин та Олена, Несебр. Шанувальники довгих прогулянок біля моря обирають готелі курортів Дюни та Поморіє. Не уявляєте відпустку на морі без пляжних та нічних клубів? Зверніть увагу на готелі південної частини курорту Сонячний Берег.Відпустка на морському курорті підвищує імунітет, відновлює сон та сили. Дешеві путівки на море в Болгарію автобусом – шанс повноцінно відпочити цього літа на безпечних пляжах Чорного моря.

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