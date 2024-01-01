На Волині віддали останню шану полеглому Захиснику

На Волині віддали останню шану полеглому Захиснику
У селі Рудники на Волині вчора, 24 квітня, попрощалися та провели в останню дорогу Захисника України Віталія Города.

Попрощатися з військовослужбовцем прийшли кілька сотень людей: родичі, друзі, односельці та побратими, повідомляє у фейсбуці Колківська селищна рада.

«Болюча до нестерпності втрата найкращих синів України залишає глибокі рани й криваві сліди на рідній землі, за яку вони віддають життя. Сумуємо і плачемо усі, бо втратили хороброго та мужнього воїна. Наш Захисник показав нам приклад справжнього патріота, приклад хоробрості і відваги. Він чесно і до кінця виконував свій обов’язок воїна і громадянина, віддавши найцінніше за вільне майбутнє у Незалежній, Богом благословенній Україні», - йдеться у повідомленні.



«Серце загиблого воїна зупинилось, але Герої не вмирають! Вони житимуть доти, доки ми про них пам’ятаємо. Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас! Сумуємо разом з Вами, низько схиляємо голови у скорботі», - додали у селищній раді.

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Теги: загиблі, війна
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