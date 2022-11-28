Двох волинських прикордонників підозрюють у переправленні 207 ухилянтів





Про це стало відомо з ухвали Личаківського районного суду Львова, яку опублікували у судовому реєстрі, пише



Зазначимо, що ухвала стосується доступу слідчого до документів.



Згідно з матеріалами справи, військовозобов'язані перетинали пункт пропуску на легкових автомобілях, а прикордонники не вносили інформації про це у базу даних. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що з липня по вересень 2022 року інспектори незаконно пропустили 207 чоловіків призовного віку. Водночас ДБР зазначає, що прикордоники переправили 170 людей.



До України повернулися двоє чоловіків, яким допомогли виїхати прикордонники. Один з них є мешканцем Одеської області. Білгород-Дністровський міськрайонний суд закрив його справу щодо незаконного перетину кордону через закінчення термінів давності. Також в Україну повернувся мешканець Закарпаття. Виноградівський районний суд визнав його винним у незаконному перетині кордону України й оштрафував на 3,4 тис. грн.



Наразі невідомо, яку винагороду отримували прикордонники від ухилянтів. Зазначимо, що розслідування проводить Державне бюро розслідувань.

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