Муніципали влаштували облаву у центральному парку Луцька





Про це у фейсбуці повідомив департамент муніципальної варти Луцької міськради.



Попри чіткі заборони та численні інформаційні таблички, лучани й досі рибалять у каналах Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.



Інспектори департаменту муніципальної варти Луцька спільно з рибоохоронною інспекцією провели рейд, в результаті якого на порушників було складено адміністративні протоколи за ч. 3 ст. 85 КУпАП.



Важливо пам'ятати:



- рибальство в каналах парку суворо заборонено! Це чітко прописано в Правилах любительського рибальства, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України.

- інспектори муніципальної варти регулярно проводять рейди та профілактичні бесіди з рибалками. Їх мета - нагадати про заборону та закликати до відповідального ставлення до довкілля.

- порушення правил рибальства тягне за собою відповідальність. Згідно зі ст. 85 КУпАП, за таке правопорушення передбачено попередження або накладення штрафу на громадян від двох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.



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