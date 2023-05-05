23-річний волинянин побив дерев'яною палицею знайомого: чоловік – у реанімації





Про це повідомили у пресслужбі пооліції Волині.



Інцидент трапився 24 квітня опівночі. Під час конфлікту, 23-річний ківерчанин дерев’яною палицею наніс декілька ударів в голову своєму товаришу. З тяжкими тілесними ушкодженнями чоловіка госпіталізували.



Нападника поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України. Триває слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліцейські затримали ківерчанина за нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження знайомому.Про це повідомили у пресслужбі пооліції Волині.Інцидент трапився 24 квітня опівночі. Під час конфлікту, 23-річний ківерчанин дерев’яною палицею наніс декілька ударів в голову своєму товаришу. З тяжкими тілесними ушкодженнями чоловіка госпіталізували.Нападника поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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