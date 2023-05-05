23-річний волинянин побив дерев'яною палицею знайомого: чоловік – у реанімації
Сьогодні, 12:04
Поліцейські затримали ківерчанина за нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження знайомому.
Про це повідомили у пресслужбі пооліції Волині.
Інцидент трапився 24 квітня опівночі. Під час конфлікту, 23-річний ківерчанин дерев’яною палицею наніс декілька ударів в голову своєму товаришу. З тяжкими тілесними ушкодженнями чоловіка госпіталізували.
Нападника поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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Про це повідомили у пресслужбі пооліції Волині.
Інцидент трапився 24 квітня опівночі. Під час конфлікту, 23-річний ківерчанин дерев’яною палицею наніс декілька ударів в голову своєму товаришу. З тяжкими тілесними ушкодженнями чоловіка госпіталізували.
Нападника поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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