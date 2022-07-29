У Миколаєві під час перевантаження боєприпасів загинули бійці ЗСУ, є поранені

У Миколаєві під час перевантаження боєприпасів загинули бійці ЗСУ, є поранені
ДБР встановлює обставини вибухів у Миколаєві через які загинуло двоє військових та травмувалось п’ятеро рятувальників.

Про це повідомили у пресслужбі Державного Бюро розслідувань.

Працівники ДБР розслідують кримінальне провадження щодо обставин вибухів у Миколаєві та причин, які призвели до трагедії.

За попередньою інформацією, 24 квітня 2024 року в Миколаєві на автомобільній парковці під час необережного перевантаження боєприпасів військовослужбовцями з одного автомобіля до іншого відбулась детонація. Внаслідок вибуху загинуло двоє бійців та ще двох поранено. Також зайнялися автомобілі, які були поряд з епіцентром вибуху. Під час ліквідації пожежі, стався ще один вибух через який травмувалися п’ять рятувальників, що приїхали на виклик.

Наразі ДБР відкрито кримінальне провадження за фактом порушень правил поводження зі зброєю (ч. 3 ст. 414 КК України).

Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

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Теги: Миколаєв, боєприпаси, ЗСУ
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