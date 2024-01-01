На Волині у 46-річного чоловіка вдома знайшли боєприпаси

На Волині у 46-річного чоловіка вдома знайшли боєприпаси
Володимирські поліцейські вилучили у волинянина незаконні боєприпаси.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 24 квітня, поліцейські офіцери громади проводили перевірку дотримання вимог чинного законодавства власниками мисливської зброї у Володимирі.

Під час візиту до будинку 46-річного місцевого жителя правоохоронці виявили, що у сейфі разом з мисливською зброєю зберігається понад сімдесят набоїв військового зразка. Будь-яких документів, необхідних для зберігання боєприпасів, чоловік правоохоронцям не надав.

На місце прибула слідчо-оперативна група поліції Володимирського РВП, обставини правопорушення зафіксували.

Виявлені боєприпаси вилучили та скерували для проведення відповідних експертних досліджень до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Нині слідчі встановлюють походження набоїв у межах відкритого кримінального провадження за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України
На Волині у 46-річного чоловіка вдома знайшли боєприпаси

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Водночас правоохоронці нагадують: зброю, боєприпаси та вибухові речовини не можна зберігати без передбаченого законом дозволу.

У разі, якщо такі предмети знайдені випадково, дісталися у спадок або виявлені за інших обставин – зверніться до поліції для їх безпечного вилучення.

Особа, яка добровільно видасть органам влади незаконні зрою та боєприпаси, звільняється від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

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Теги: Волинь, Володимир, боєприпаси
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