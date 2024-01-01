На Волині горіли житловий будинок та господарська споруда
Сьогодні, 11:40
Протягом минулої доби рятувальники Волині ліквідували дві пожежі та здійснили виїзд для проведення аварійного відкривання дверей помешкання.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Зокрема, 24 квітня о 16:54 в селі Долинка Володимирського району рятувальники 18-ї ДПРЧ смт Іваничі ліквідували пожежу у дерев'яному житловому будинку. Попередня причина пожежі - коротке замикання електромережі.
Також рятувальники працювали у с. Затурці Володимирського району - о 18:36 надійшло повідомлення про пожежу в дерев'яній господарській споруді. До даної пожежі залучались рятувальники 20-о Державного пожежно-рятувального поста міста Торчин. Горіння ліквідували о 19:07. Імовірно, пожежа трапилася через коротке замикання електромережі.
Також о 09:23 надійшло повідомлення, про те що літня жінка не виходить довго на зв’язок в квартирі. Рятувальники 1-ї ДПРЧ міста Луцьк за допомогою шанцевого інструменту відчинили двері на п'ятому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку, де знаходилася літня жінка, що потребувала медичної допомоги. Потерпілу передали медикам.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Зокрема, 24 квітня о 16:54 в селі Долинка Володимирського району рятувальники 18-ї ДПРЧ смт Іваничі ліквідували пожежу у дерев'яному житловому будинку. Попередня причина пожежі - коротке замикання електромережі.
Також рятувальники працювали у с. Затурці Володимирського району - о 18:36 надійшло повідомлення про пожежу в дерев'яній господарській споруді. До даної пожежі залучались рятувальники 20-о Державного пожежно-рятувального поста міста Торчин. Горіння ліквідували о 19:07. Імовірно, пожежа трапилася через коротке замикання електромережі.
Також о 09:23 надійшло повідомлення, про те що літня жінка не виходить довго на зв’язок в квартирі. Рятувальники 1-ї ДПРЧ міста Луцьк за допомогою шанцевого інструменту відчинили двері на п'ятому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку, де знаходилася літня жінка, що потребувала медичної допомоги. Потерпілу передали медикам.
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