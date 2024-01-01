На Волині горіли житловий будинок та господарська споруда

На Волині горіли житловий будинок та господарська споруда
Протягом минулої доби рятувальники Волині ліквідували дві пожежі та здійснили виїзд для проведення аварійного відкривання дверей помешкання.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Зокрема, 24 квітня о 16:54 в селі Долинка Володимирського району рятувальники 18-ї ДПРЧ смт Іваничі ліквідували пожежу у дерев'яному житловому будинку. Попередня причина пожежі - коротке замикання електромережі.

Також рятувальники працювали у с. Затурці Володимирського району - о 18:36 надійшло повідомлення про пожежу в дерев'яній господарській споруді. До даної пожежі залучались рятувальники 20-о Державного пожежно-рятувального поста міста Торчин. Горіння ліквідували о 19:07. Імовірно, пожежа трапилася через коротке замикання електромережі.

Також о 09:23 надійшло повідомлення, про те що літня жінка не виходить довго на зв’язок в квартирі. Рятувальники 1-ї ДПРЧ міста Луцьк за допомогою шанцевого інструменту відчинили двері на п'ятому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку, де знаходилася літня жінка, що потребувала медичної допомоги. Потерпілу передали медикам.

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Теги: Волинь, рятувальники, пожежа
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