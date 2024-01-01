На Волині ухилянтів на човнах переправляли до ЄС

СБУ на Волині заблокувала схему ухилення від мобілізації таПро це у фейсбуці повідомляє УСБУ Волині.Оперативники спецслужби викрили трьох волинян, які намагалися організувати незаконний механізм переправлення призовників з України до країн ЄС. Один зі зловмисників займався міжнародними перевезеннями, двоє інших безробітні.Фігуранти за гроші обіцяли перемістити ухилянтів на надувних гумових човнах через річку Західний Буг до Європи.Свої послуги змовники оцінювали по-різному: з місцевих жителів брали до 3,5 тис. доларів США з особи, а з клієнтів з інших міст - до 10 тис. американських доларів з особи.Правоохоронці затримали фігурантів під час спроби переправлення поза встановленими пунктами пропуску шести ухилянтів .У ході санкціонованих обшіків за місцями проживання зловмисників виявлено та вилучено:- мобільні телефони та сім-картки, які використовувалися для координації - протиправної діяльності;- готівкові кошти;- надувний човен та гідрокостюми;- інші докази протиправної діяльності.Усім трьом фігурантам повідомлено про підозру за ч 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.Заходи з викриття проведені оперативниками Управління СБ України у Волинській області спільно з оперативниками 6-го Волинського прикордонного загону Держприкордонслужби та зі слідчими ГУНП у Волинській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.