На Волині прикордонники затримали киянина, який хотів потрапити до Польщі

Військовослужбовці Волинського прикордонного загону виявили неподалік українсько-польського кордону чоловіка, який мав намір незаконно потрапити за кордон.Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.Отримавши інформацію про рух невідомої особи в бік держрубежу, прикордонники відділу «Амбуків» розпочали пошук ймовірного порушника. За допомогою дрона вистежили його та за кількасот метрів до кордону затримали.Порушником виявився 26-річний мешканець Київської області. Чоловік підготувався до незаконної «подорожі» через Західний Буг, про що свідчили запаковані у поліетиленові пакети речі, які були в його наплічнику. Крім того, прихопив із собою мотузку та плоскогубці для подолання інженерних загороджень.Затриманого доставили до прикордонного підрозділу для складання адміністративних документів за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Рішення по справі прийматиме суд.