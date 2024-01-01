На Волині прикордонники затримали киянина, який хотів потрапити до Польщі

На Волині прикордонники затримали киянина, який хотів потрапити до Польщі
Військовослужбовці Волинського прикордонного загону виявили неподалік українсько-польського кордону чоловіка, який мав намір незаконно потрапити за кордон.

Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Отримавши інформацію про рух невідомої особи в бік держрубежу, прикордонники відділу «Амбуків» розпочали пошук ймовірного порушника. За допомогою дрона вистежили його та за кількасот метрів до кордону затримали.

Порушником виявився 26-річний мешканець Київської області. Чоловік підготувався до незаконної «подорожі» через Західний Буг, про що свідчили запаковані у поліетиленові пакети речі, які були в його наплічнику. Крім того, прихопив із собою мотузку та плоскогубці для подолання інженерних загороджень.



Затриманого доставили до прикордонного підрозділу для складання адміністративних документів за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Рішення по справі прийматиме суд.



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Теги: кордон, Волинь
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