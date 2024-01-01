СБУ ліквідувала пропагандистську мережу рф у різних регіонах України

СБУ ліквідувала пропагандистську мережу рф у різних регіонах України
Працівники СБУ затримали проросійських агітаторів, які вихваляли путіна та закликали відновити срср.

Про це в телеграмі повідомляє СБУ.

Служба безпеки нейтралізувала ще одну мережу прокремлівських пропагандистів, які діяли у різних регіонах України.

Зловмисники публічно виправдовували збройну агресію рф та закликали до захоплення всієї території нашої держави.

Для проведення інформаційних диверсій фігуранти створили десятки спеціалізованих профілів у відеохостингу YouTube та популярних соцмережах.



Так, у Києві викрито місцеву жительку, яка вихваляла путіна та війну рф проти України.

Для поширення ворожої пропаганди вона зареєструвала анонімну сторінку в TikTok, де публікувала свої антиукраїнські дописи.

За даними слідства, переважну більшість аудиторії інтернет-ресурсу становили мешканці росії.

На Миколаївщині затримано очільника підпільної організації «молода гвардія більшовиків-ленінців», діяльність якої дистанційно координувала російська розвідка.

За вказівкою окупантів їхні поплічники готували замовні публікації для підконтрольних кремлю міжнародних інформагентств.

У цих статтях автори популяризували колишній радянський союз та закликали до його відновлення.

Для конспірації учасники ворожого підпілля діяли порізно та підписували свої «твори» різними псевдонімами.

На Дніпропетровщині затримано YouTube-блогера, який співпрацював з командуванням Південного військового округу країни-агресора.

Від окупантів фігурант дистанційно отримував завдання на поширення провокаційних відеосюжетів про війну в Україні.

У замовних роликах їхній автор намагався дискредитувати Сили оборони та поширював фейки про ситуацію на фронті.

У Харкові затримано ще одного прихильника рашизму, який на власному YouTube-каналі вихваляв радянський режим та пропагував комуністичну символіку.

За викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

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Теги: зрадники, СБУ
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