4 мільйони – за Старовижівський «Буковель» : прокуратура на Волині звернулась до суду, аби визнати недійсними торги

4 мільйони – за Старовижівський «Буковель» : прокуратура на Волині звернулась до суду, аби визнати недійсними торги
Розробка родовища піску на території «Старовижівського Буковелю» – незаконна: прокуратура наполягає на визнанні недійсними результатів аукціону та дозволу на користування надрами.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Ковельська окружна прокуратура звернулася до Господарського суду міста Києва із позовом в інтересах держави до Державної служби геології та надр України і суб'єкта господарювання, аби визнати незаконним та скасувати наказ Держгеонадр, визнати недійсними результати проведення аукціону, договір купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами та цей спеціальний дозвіл.

Прокурори встановили, що всупереч вимогам законодавства про
охорону природно-заповідного фонду Державна служба геології та надр
України у січні 2024 року на електронному аукціоні продала приватному підприємству спеціальний дозвіл на користування надрами для видобування піску Старовижівського родовища.

Родовище ж розташоване в межах лісового фонду Дубечненського
лісництва філії "Ковельське лісове господарство "ДСГП Ліси України" на території загальнозоологічного заказника місцевого значення "Смолярівський" – і його розробка у подальшому може призвести до знищення об’єкта природно-заповідного фонду.

Окрім того, родовище знаходиться на пам’ятці археології "Галина Воля" - стоянці доби мезоліту в урочищі "Семенова Гора", яка внесена до Переліку нововиявлених об’єктів археологічної спадщини Волинської області і взята під охорону держави.

Прокурори в суді наполягатимуть на незаконності та неприпустимості
розробки родовища на території заказника.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Старовижівський Буковель, прокуратура
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сьогодні на Волині з 18.00 діятимуть графіки обмеження споживання електроенергії
Сьогодні, 15:20
Дрон СБУ уразив російський НПЗ, подолавши рекордні 1500 км, – ЗМІ
Сьогодні, 15:10
4 мільйони – за Старовижівський «Буковель» : прокуратура на Волині звернулась до суду, аби визнати недійсними торги
Сьогодні, 14:50
Зеленський звільнив Залужного з військової служби
Сьогодні, 14:21
СБУ ліквідувала пропагандистську мережу рф у різних регіонах України
Сьогодні, 14:15
Схожі новини
В Україні заблокували 2500 сайтів онлайн-казино В Україні заблокували 2500 сайтів онлайн-казино
29 квітень, 12:31
37-річний житель Херсона незаконно збув волинянину три автомати Калашникова 37-річний житель Херсона незаконно збув волинянину три автомати Калашникова
18 квітень, 14:10
«Свідомий» Покровський не сплатив до бюджету Луцька 3,79 мільйони: прокуратура подала в суд «Свідомий» Покровський не сплатив до бюджету Луцька 3,79 мільйони: прокуратура подала в суд
11 квітень, 15:50
45-річний волинянин вдарив чоловіка в інвалідному візку в обличчя і відібрав гаманець 45-річний волинянин вдарив чоловіка в інвалідному візку в обличчя і відібрав гаманець
11 квітень, 13:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сьогодні на Волині з 18.00 діятимуть графіки обмеження споживання електроенергії
Сьогодні, 15:20
 0
Дрон СБУ уразив російський НПЗ, подолавши рекордні 1500 км, – ЗМІ
Сьогодні, 15:10
 0
4 мільйони – за Старовижівський «Буковель» : прокуратура на Волині звернулась до суду, аби визнати недійсними торги
Сьогодні, 14:50
 0
Зеленський звільнив Залужного з військової служби
Сьогодні, 14:21
 0
СБУ ліквідувала пропагандистську мережу рф у різних регіонах України
Сьогодні, 14:15
 0
Медіа
відео
1/8