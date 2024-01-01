4 мільйони – за Старовижівський «Буковель» : прокуратура на Волині звернулась до суду, аби визнати недійсними торги

Розробка родовища піску на– незаконна: прокуратура наполягає на визнанні недійсними результатів аукціону та дозволу на користування надрами.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Ковельська окружна прокуратура звернулася до Господарського суду міста Києва із позовом в інтересах держави до Державної служби геології та надр України і суб'єкта господарювання, аби визнати незаконним та скасувати наказ Держгеонадр, визнати недійсними результати проведення аукціону, договір купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами та цей спеціальний дозвіл.Прокурори встановили, що всупереч вимогам законодавства проохорону природно-заповідного фонду Державна служба геології та надрУкраїни у січні 2024 року на електронному аукціоні продала приватному підприємству спеціальний дозвіл на користування надрами для видобування піску Старовижівського родовища.Родовище ж розташоване в межах лісового фонду Дубечненськоголісництва філії "Ковельське лісове господарство "ДСГП Ліси України" на території загальнозоологічного заказника місцевого значення "Смолярівський" – і його розробка у подальшому може призвести до знищення об’єкта природно-заповідного фонду.Окрім того, родовище знаходиться на пам’ятці археології "Галина Воля" - стоянці доби мезоліту в урочищі "Семенова Гора", яка внесена до Переліку нововиявлених об’єктів археологічної спадщини Волинської області і взята під охорону держави.Прокурори в суді наполягатимуть на незаконності та неприпустимостірозробки родовища на території заказника.