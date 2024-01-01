4 мільйони – за Старовижівський «Буковель» : прокуратура на Волині звернулась до суду, аби визнати недійсними торги
Сьогодні, 14:50
Розробка родовища піску на території «Старовижівського Буковелю» – незаконна: прокуратура наполягає на визнанні недійсними результатів аукціону та дозволу на користування надрами.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Ковельська окружна прокуратура звернулася до Господарського суду міста Києва із позовом в інтересах держави до Державної служби геології та надр України і суб'єкта господарювання, аби визнати незаконним та скасувати наказ Держгеонадр, визнати недійсними результати проведення аукціону, договір купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами та цей спеціальний дозвіл.
Прокурори встановили, що всупереч вимогам законодавства про
охорону природно-заповідного фонду Державна служба геології та надр
України у січні 2024 року на електронному аукціоні продала приватному підприємству спеціальний дозвіл на користування надрами для видобування піску Старовижівського родовища.
Родовище ж розташоване в межах лісового фонду Дубечненського
лісництва філії "Ковельське лісове господарство "ДСГП Ліси України" на території загальнозоологічного заказника місцевого значення "Смолярівський" – і його розробка у подальшому може призвести до знищення об’єкта природно-заповідного фонду.
Окрім того, родовище знаходиться на пам’ятці археології "Галина Воля" - стоянці доби мезоліту в урочищі "Семенова Гора", яка внесена до Переліку нововиявлених об’єктів археологічної спадщини Волинської області і взята під охорону держави.
Прокурори в суді наполягатимуть на незаконності та неприпустимості
розробки родовища на території заказника.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Ковельська окружна прокуратура звернулася до Господарського суду міста Києва із позовом в інтересах держави до Державної служби геології та надр України і суб'єкта господарювання, аби визнати незаконним та скасувати наказ Держгеонадр, визнати недійсними результати проведення аукціону, договір купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами та цей спеціальний дозвіл.
Прокурори встановили, що всупереч вимогам законодавства про
охорону природно-заповідного фонду Державна служба геології та надр
України у січні 2024 року на електронному аукціоні продала приватному підприємству спеціальний дозвіл на користування надрами для видобування піску Старовижівського родовища.
Родовище ж розташоване в межах лісового фонду Дубечненського
лісництва філії "Ковельське лісове господарство "ДСГП Ліси України" на території загальнозоологічного заказника місцевого значення "Смолярівський" – і його розробка у подальшому може призвести до знищення об’єкта природно-заповідного фонду.
Окрім того, родовище знаходиться на пам’ятці археології "Галина Воля" - стоянці доби мезоліту в урочищі "Семенова Гора", яка внесена до Переліку нововиявлених об’єктів археологічної спадщини Волинської області і взята під охорону держави.
Прокурори в суді наполягатимуть на незаконності та неприпустимості
розробки родовища на території заказника.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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