Сьогодні на Волині з 18.00 діятимуть графіки обмеження споживання електроенергії





Про це



«В енергосистемі протягом майже всієї доби, за винятком денних годин, наявний значний дефіцит електроенергії», – ідеться в повідомленні «Укренерго».



До побутових споживачів ГОП не застосовуються.



"Проте, щоб допомогти енергосистемі і запобігти відключенням, у пікові години вранці (8:00–11:00) та ввечері (18:00–23:00) не вмикайте енергоємні прилади. Допомагаючи енергетикам, ми допомагаємо й собі!" - наголошують енергетики.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 18:00 9 травня до 7:00 10 травня на Волині будуть діяти графіки обмеження споживання електричної потужності в обсязі п’яти черг.Про це повідомили у ПрАТ «Волиньобленерго».«В енергосистемі протягом майже всієї доби, за винятком денних годин, наявний значний дефіцит електроенергії», – ідеться в повідомленні «Укренерго».До побутових споживачів ГОП не застосовуються."Проте, щоб допомогти енергосистемі і запобігти відключенням, у пікові години вранці (8:00–11:00) та ввечері (18:00–23:00) не вмикайте енергоємні прилади. Допомагаючи енергетикам, ми допомагаємо й собі!" - наголошують енергетики.

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