Сьогодні на Волині з 18.00 діятимуть графіки обмеження споживання електроенергії

Сьогодні на Волині з 18.00 діятимуть графіки обмеження споживання електроенергії
З 18:00 9 травня до 7:00 10 травня на Волині будуть діяти графіки обмеження споживання електричної потужності в обсязі п’яти черг.

Про це повідомили у ПрАТ «Волиньобленерго».

«В енергосистемі протягом майже всієї доби, за винятком денних годин, наявний значний дефіцит електроенергії», – ідеться в повідомленні «Укренерго».

До побутових споживачів ГОП не застосовуються.

"Проте, щоб допомогти енергосистемі і запобігти відключенням, у пікові години вранці (8:00–11:00) та ввечері (18:00–23:00) не вмикайте енергоємні прилади. Допомагаючи енергетикам, ми допомагаємо й собі!" - наголошують енергетики.

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Теги: Волинь, світло
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