Дрон СБУ уразив російський НПЗ, подолавши рекордні 1500 км, – ЗМІ
Сьогодні, 15:10
Зранку 9 травня український далекобійний дрон уразив НПЗ "Газпром нафтохім Салават" у російській республіці Башкортостан.
Про це повідомив співрозмовник "Української правди" в СБУ.
Безпілотник влучив в установку каталітичного крекінгу нафти.
За словами джерела УП, це був дрон Служби безпеки України, який встановив історичний рекорд, подолавши відстань у 1500 км.
"Газпром нафтохім Салават" є одним із найбільших у росії виробничих комплексів з нафтопереробки та нафтохімії. Він спеціалізується на виробництві бензину, дизпалива та інших видів нафтопродуктів.
Нагадаємо, що в Краснодарському краї рф горіла нафтобаза.
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Про це повідомив співрозмовник "Української правди" в СБУ.
Безпілотник влучив в установку каталітичного крекінгу нафти.
За словами джерела УП, це був дрон Служби безпеки України, який встановив історичний рекорд, подолавши відстань у 1500 км.
"Газпром нафтохім Салават" є одним із найбільших у росії виробничих комплексів з нафтопереробки та нафтохімії. Він спеціалізується на виробництві бензину, дизпалива та інших видів нафтопродуктів.
Нагадаємо, що в Краснодарському краї рф горіла нафтобаза.
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