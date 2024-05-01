Дрон СБУ уразив російський НПЗ, подолавши рекордні 1500 км, – ЗМІ





Про це



Безпілотник влучив в установку каталітичного крекінгу нафти.



За словами джерела УП, це був дрон Служби безпеки України, який встановив історичний рекорд, подолавши відстань у 1500 км.



"Газпром нафтохім Салават" є одним із найбільших у росії виробничих комплексів з нафтопереробки та нафтохімії. Він спеціалізується на виробництві бензину, дизпалива та інших видів нафтопродуктів.



Нагадаємо, що в Краснодарському краї рф горіла нафтобаза.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зранку 9 травня український далекобійний дрон уразив НПЗ "Газпром нафтохім Салават" у російській республіці Башкортостан.Про це повідомив співрозмовник "Української правди" в СБУ.Безпілотник влучив в установку каталітичного крекінгу нафти.За словами джерела УП, це був дрон Служби безпеки України, який встановив історичний рекорд, подолавши відстань у 1500 км."Газпром нафтохім Салават" є одним із найбільших у росії виробничих комплексів з нафтопереробки та нафтохімії. Він спеціалізується на виробництві бензину, дизпалива та інших видів нафтопродуктів.Нагадаємо, що в

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію