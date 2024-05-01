Дрон СБУ уразив російський НПЗ, подолавши рекордні 1500 км, – ЗМІ

Дрон СБУ уразив російський НПЗ, подолавши рекордні 1500 км, – ЗМІ
Зранку 9 травня український далекобійний дрон уразив НПЗ "Газпром нафтохім Салават" у російській республіці Башкортостан.

Про це повідомив співрозмовник "Української правди" в СБУ.

Безпілотник влучив в установку каталітичного крекінгу нафти.

За словами джерела УП, це був дрон Служби безпеки України, який встановив історичний рекорд, подолавши відстань у 1500 км.

"Газпром нафтохім Салават" є одним із найбільших у росії виробничих комплексів з нафтопереробки та нафтохімії. Він спеціалізується на виробництві бензину, дизпалива та інших видів нафтопродуктів.

Нагадаємо, що в Краснодарському краї рф горіла нафтобаза.

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Теги: Росія, Україна, війна
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