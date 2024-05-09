Зеленський звільнив Залужного з військової служби

Зеленський звільнив Залужного з військової служби
Президент і верховний головнокомандувач Володимир Зеленський звільнив колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного з військової служби.

Про йдеться в указі № 309/2024 від 8 травня 2024 року, пише LB.ua.

“Звільнити генерала Залужного Валерія Федоровича з військової служби у відставку за станом здоровʼя з правом носіння військової форми одягу”, – йдеться в документі.

7 березня президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

Тривалий час Україна не має свого посла у Британії – після того, як Зеленський звільнив з посади Вадима Пристайка у липні 2023.

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Теги: Залужний, Зеленський
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