Зеленський звільнив Залужного з військової служби
Сьогодні, 14:21
Президент і верховний головнокомандувач Володимир Зеленський звільнив колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного з військової служби.
Про йдеться в указі № 309/2024 від 8 травня 2024 року, пише LB.ua.
“Звільнити генерала Залужного Валерія Федоровича з військової служби у відставку за станом здоровʼя з правом носіння військової форми одягу”, – йдеться в документі.
7 березня президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.
Тривалий час Україна не має свого посла у Британії – після того, як Зеленський звільнив з посади Вадима Пристайка у липні 2023.
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Про йдеться в указі № 309/2024 від 8 травня 2024 року, пише LB.ua.
“Звільнити генерала Залужного Валерія Федоровича з військової служби у відставку за станом здоровʼя з правом носіння військової форми одягу”, – йдеться в документі.
7 березня президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.
Тривалий час Україна не має свого посла у Британії – після того, як Зеленський звільнив з посади Вадима Пристайка у липні 2023.
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