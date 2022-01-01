Лучани скаржаться на вигул собак у заборонених місцях

Лучанам не подобається те, що собак вигулюють у невстановлених для цього місцях та ще й без повідків.Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти у Фейсбуці.«Останнім часом на гарячу лінію «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти Луцької міської ради надходять скарги про вигулювання тварин в невідведених для цього місцях: в парках відпочинку, прибудинковій території, Меморіалі Вічної Слави… Перелічувати такі місця можна безкінечно. Крім того, часто вигул собак відбувається без використання повідка, що тим самим наражає на небезпеку не тільки перехожих, але й саму тварину, яка може раптово вибігти на проїжджу частину, спричинивши ДТП та ризикуючи бути травмованою», – йдеться в дописі.Муніципали звертають увагу на те, що великі собаки чи собаки з підвищеною агресивністю та потенційно небезпечні повинні вигулюватися в наморднику.«Шановні мешканці та гості нашого міста, наголошуємо, що згідно з правилами утримання тварин у місті Луцьку, забороняється вигулювати собак у невідведених для цього місцях. Інакше ви можете отримати адміністративний протокол згідно ч.1 ст. 154 КУпАП, а надалі і штраф у розмірі від 170 до 340 грн», – зазначили у дописі.Також у муніципальній варті просять громадян звертатися на до департаменту у разі, якщо виявили таке порушення.